Survivor 2024 - Τα έβαλε... με τα "βουνά" ο Λαμάι: «Κάποιοι αυτοονομάζονται βουνά»

Εκτός από τον Αλέξη Παππά ο Σωτήρης Λαμάι φαίνεται πως είναι φαν και της Ασημίνας Χατζηανδρέου. Οι δυο τους χτίζουν τη δική τους προσωπική κόντρα με ραγδαία πρόοδο.

Όλα ξεκίνησαν όταν στο προηγούμενο αγώνισμα η Δώρα κέρδισε την Ασημίνα και ο Λαμάι έτρεξε στο μέρος της φωνάζοντας "Εσύ είσαι το βουνό!". Η Ασημινα άκουσε τις επιδοκιμασίες και προφανώς ενοχλήθηκε.

Στο Συμβούλιο που ακολούθησε το βράδυ της Δευτέρας ο Λαμάι βρέθηκε στο στόχαστρο για αρκετούς λόγους. Εκείνη τη στιγμή βρήκε η Ασημίνα τον χώρο και τον χρόνο να θέσει και το δικό της παράπονο και να απαντήσει στην προσβολή που υπέστη.

Την επόμενη μέρα ο Σωτήρης Λαμάι είχε να απαντήσει σε πολλά θέματα, όμως δεν παρέλειψε να αφήσει το καρφάκι του για την παίκτρια των Κόκκινων. Όπως είπε για εκείνον η Δώρα είναι το πραγματικό βουνό, και κάποιοι άλλοι παίκτες αυτοονομάζονται βουνά.

Πηγή: skai.gr

