Survivor 2024: «Κατάλαβε ότι έκανε λάθη», είπε η Ζωή για Λαμάι

Διάθεση να υπερασπιστεί τον Σωτήρη Λαμάι έδειξε στο αποψινό επεισόδιο του Survivor στον Σκάι η Ζωή Ασουμανάκη.

Σχολίασε τη συμπεριφορά του δείχνοντας κατανόηση στα όσα έκανε και λέγοντας ότι κατάλαβε τα λάθη του.

«Θα πω για τον Σωτήρη ότι είναι μια προσωπικότητα αρκετά έντονη που μπορεί να παρεξηγηθεί έντονα θα έλεγα, όχι ότι δεν έχει δώσει το πάτημα για να παρεξηγηθεί αλλά πιστεύω ότι μετά από ένα σημείο άρχιζε, ησύχαζε, κατέβαζε το κεφάλι και προσπάθησε και κατάλαβε ότι έχει κάνει κάποια λάθη τα οποία μας οδήγησαν σε αυτό το σημείο που έγινε χθες να έρθουμε σε αυτή την αντιπαράθεση οι ομάδες μεταξύ μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πηγή: skai.gr

