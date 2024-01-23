Νεύρα Αλέξη στο Survivor 2024: «Υστερούν σε νοημοσύνη, μάς βλέπει και κόσμος»

Εξαιρετικά νευριασμένος είναι ο Αλέξης Παππάς στο σημερινό επεισόδιο του Survivor 2024 στον Σκάι.

Ο λόγος είναι η νέα ψηφοφορία στο όνομα του, η οποία του γεννά δύο ερωτηματικά, όπως αναφέρει.

Το ένα είναι το αν υπάρχουν κάποια άτομα τα οποία αποφάσισαν να μείνουν μια βδομάδα παραπάνω κι αν τον έχουν βάλει έτσι στο στόχαστρο ή επί της ουσίας τον έχουν βάλει στο στόχαστρο επειδή είναι καλός σε αυτό που κάνει.

«Υστερούν σε νοημοσύνη, μάς βλέπει και κόσμος», σχολίασε.

