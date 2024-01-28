Survivor 2024 στον Σκάι: «Παρέμεινα για να με διαλέγει», είπε η Χρύσα για την Δαλάκα

Την προηγούμενη εβδομάδα η Χρύσα ήρθε πολλές φορές αντιμέτωπη με την Κατερίνα Δαλάκα.

Η στρατηγική αυτή των Κόκκινων είχε ως αποτέλεσμα η πρώην νικήτρια να βγει MVP της εβδομάδας και να κρατά την τύχη ενός υποψηφίου στα χέρια της.

Η Χρύσα βρέθηκε υποψήφια από την επιλογή της Δαλάκα όμως επιβίωσε από τη μονομαχία και παρέμεινε στο Survivor.

Χαριτολογώντας για την παραμονή της ανέφερε ότι παρέμεινε για να μπορεί να τη διαλέγει η Κατερίνα Δαλάκα και σε μελλοντικούς αγώνες.



