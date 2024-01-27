Η Κάρεϊ Μάλιγκαν (Carey Mulligan) και ο Μπράντλεϊ Κούπερ (Bradley Cooper) μιλούν για τη πρώτη τους επεισοδιακή συνάντηση.

Οι δύο ηθοποιοί ήταν καλεσμένοι στο «The Graham Norton Show» και ο Κούπερ αποκάλυψε ότι συνάντησε την ηθοποιό για πρώτη φορά σε μία σόλο παράστασή της.

«Πήγα στα παρασκήνια για να τη συναντήσω και κατάλαβα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Και επέμεινα να την πάω στο νοσοκομείο» είπε ο ηθοποιός.

«Κατά τη διάρκεια της παράστασης, ένα μέρος του σκηνικού με χτύπησε στο κεφάλι» εξήγησε η Μάλιγκαν.

«Συνέχισα, αλλά όταν τελείωσα άρχισα να κλαίω. Νόμιζα ότι είχα πεθάνει. Έκλαιγα με λυγμούς όταν εμφανίστηκε ο Μπράντλεϊ και βλέποντας ότι δεν ήμουν καλά, με πήγε στο νοσοκομείο. Μπορείτε να φανταστείτε πόσο ενθουσιασμένη ήταν η νοσοκόμα!» ανέφερε.

Η Μάλιγκαν ενσαρκώνει την Φελίσια Μοντεαλέγκρε (Felicia Montealegre) στη δεύτερη σκηνοθετική απόπειρα του Μπράντλεϊ Κούπερ (Bradley Cooper) «Maestro» για τον θρυλικό Λέοναρντ Μπερνστάιν.

Μιλώντας στον οικοδεσπότη της εκπομπής Γκρέιαμ Νόρτον (Graham Norton) διηγήθηκε άλλη μία αστεία ιστορία σχετικά με την υγεία της.

«Ήμουν αρκετά άρρωστη στα γυρίσματα και κλήθηκε ένας γιατρός για να μου δώσει αντιβιοτικό» σημείωσε η σταρ. «Όταν του είπα ότι ήμουν 12 εβδομάδων έγκυος δεν πείστηκε» είπε η πρωταγωνίστρια η οποία αμέσως μετά κατάλαβε ότι ήταν «ακόμα μακιγιαρισμένη» για τον ρόλο της, που έπρεπε να φαίνεται σαν μία γυναίκα 57 ετών.

«Ανυπομονούσα να πω στους μακιγιέρ πόσο καλοί ήταν» συμπλήρωσε η Μάλιγκαν, η οποία διεκδικεί το χρυσό αγαλματίδιο Α' Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στην ταινία «Maestro».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

