Η διπλή αποχώρηση από την Κόκκινη ομάδα άλλαξε τις ισορροπίες στο εσωτερικό της. Πώς θα λειτουργήσει τώρα στο στίβο μάχης απέναντι στους Μπλε;

Στο πρώτο αγώνισμα ασυλίας της εβδομάδας οι δύο ομάδες έρχονται αντιμέτωπες με πάθος και το σκορ ανεβαίνει ψηλά. Επιπλέον δέλεαρ για τη νίκη είναι το απολαυστικό έπαθλο που συνοδεύει την ομάδα που θα πάρει την ασυλία.

Στο Συμβούλιο του νησιού η ένταση ανάμεσα στους Μπλε και τους Κόκκινους κορυφώνεται με αφορμή περιστατικά και συμπεριφορές που συνέβησαν κατά τη διάρκεια του αγώνα...



Δείτε το τρέιλερ:

#SurvivorGR

Facebook: https://www.facebook.com/SurvivorGreece

Instagram: https://www.instagram.com/survivorgreece

Χ (πρώην Twitter): https://twitter.com/SurvivorGreece

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.