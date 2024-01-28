Λογαριασμός
Survivor 2024: Η νίκη μονόδρομος για τις δύο ομάδες - Δείτε το τρέιλερ

Απόψε στις 21.00, στον ΣΚΑΪ, με τον Γιώργο Λιανό 

Survivor

Η διπλή αποχώρηση από την Κόκκινη ομάδα άλλαξε τις ισορροπίες στο εσωτερικό της. Πώς θα λειτουργήσει τώρα στο στίβο μάχης απέναντι στους Μπλε; 

survivor

Στο πρώτο αγώνισμα ασυλίας της εβδομάδας οι δύο ομάδες έρχονται αντιμέτωπες με πάθος και το σκορ ανεβαίνει ψηλά. Επιπλέον δέλεαρ για τη νίκη είναι το απολαυστικό έπαθλο που συνοδεύει την ομάδα που θα πάρει την ασυλία.

survivor

Στο Συμβούλιο του νησιού η ένταση ανάμεσα στους Μπλε και τους Κόκκινους κορυφώνεται με αφορμή περιστατικά και συμπεριφορές που συνέβησαν κατά τη διάρκεια του αγώνα...
 

Δείτε το τρέιλερ:

#SurvivorGR

