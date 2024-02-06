Survivor 2024 στον Σκάι: «Με ψήφισαν για να τον βγάλω εκτός» λέει ο Περπατάρης

Δεν επιθυμούσε να ανταγωνιστεί στον στίβο μάχης τον φίλο του, Ρομπ Τζέιμς Σέιμουρ, κι έτσι να είναι η αφορμή για την αποχώρησή του, ο Γιάννης Περπατάρης, όπως αποκάλυψε στο αποψινό επεισόδιο του Survivor στον Σκάι.

Ο παίκτης της μπλε ομάδας βγήκε υποψήφιος προς αποχώρηση από τους συμπαίκτες του, όπως και ο Ρομπ.

«Υποψήφιος τελικά, εντάξει το περίμενα ότι μπορεί να ψηφιστώ κι εγώ. Μου φάνηκε λίγο άδικο από το γυναικείο κομμάτι, γιατί τα κορίτσια με ψηφίσανε, γιατί ήθελα να βγάλουν την ουρά τους απ' έξω», δήλωσε και πρόσθεσε πως «Η Ιωάννα κι η Μαριλίνα με πιάσανε πριν το συμβούλιο και μου είπαν ότι θα με ψηφίσουν, με τη δικαιολογία για να βγάλω τον Rob. Eγώ τους είπα ότι δεν θέλω να τον βγάλω, γιατί είναι φίλος μου, αλλά από εκεί και πέρα, ας κάνουν ό,τι θέλουν, ας με ψηφίσουν».

Πηγή: skai.gr

