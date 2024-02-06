Με κόντρες για τη βαθμολογία, τα concept και νικήτρια την Αμίνα για δεύτερη συνεχόμενη μέρα, ολοκληρώθηκε το δεύτερο επεισόδιο του 7ου κύκλου του My Style Rocks.

«Δεν θα προσπαθήσω να σου εξηγήσω τον βαθμό μου γιατί δεν θα καταλάβεις», είπε η Αμίνα στην Ελισσάβετ. Επενέβη η Κατερίνα Καραβάτου. «Ώπα, ώπα, είναι υποτιμητικό».

«Η Νικολίνα θέλει να κατεβάσει τον μέσο όρο μου», ισχυρίστηκε η Αμίνα.



Το πρώτο 4άρι ήταν γεγονός και το έδωσε ο Λάκης Γαβαλάς στην Αμίνα.

«Πιστεύεις ότι έχω στρατηγική», αναρωτήθηκε η Νικολίνα, με την Αγάπη να της απαντά πως είναι ξεκάθαρο.

Ο Στέλιος Κουδουνάρης δεν μπορούσε να αφήσει ασχολίαστα τα αυτοκόλλητα στα παπούτσια. «Αμίνα, ξέρεις τι είναι χειρότερο από τα αυτοκόλλητα στα παπούτσια; Τα κόκκινα αυτοκόλλητα στα παπούτσια».

«Μπορεί να με βλέπουν σαν μια απειλή», είπε η Νικολίνα. «Εγώ νιώθω ότι φοβάσαι εσύ», τής απάντησε η Αγάπη.

«Αυτό το concept δεν με αφορά καθόλου. Βαριέμαι δηλαδή», σχολίασε ο Στέλιος Κουδουνάρης στη Νικολίνα.

Διαμάχη υπήρξε για το concept της Θεοδώρας, με την Έβελυν να αναρωτιέται για τη βαθμολογία που είχε. «Νιώθω ότι η βαθμολογία είναι στρατηγική».

Η Αμίνα σχολίασε τον τρόπο με τον οποίο βαθμολογεί η Έβελυν. «Οι δικές σου οι βαθμολογίες είναι δίκαιες», αναρωτήθηκε η παίκτρια, με την κριτή να απαντά: «Θα με κρίνεις»; Παρενέβη ο Στέλιος. «Δεν το έχω ξαναδεί αυτό στο δεύτερο επεισόδιο, επτά χρόνια τώρα».



Δείτε την είσοδο της Κατερίνας Καραβάτου και των κριτών:

Δείτε την πασαρέλα των διαγωνιζόμενων:

Πηγή: skai.gr

