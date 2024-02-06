Λογαριασμός
Survivor: Προβληματισμός στους Μπλε - Δείτε το trailer

Απόψε στις 21.00 στον ΣΚΑΪ

Μπλε

Η Μπλε ομάδα μετράει ήδη δύο ήττες και δύο υποψηφιότητες. Η χθεσινή ανάδειξη του Γιάννη Περπατάρη ως του δεύτερου υποψήφιου, Μαχητή έφερε αναστάτωση στο εσωτερικό της ομάδας καθώς τα μέλη της δεν είχαν συνειδητοποιήσει τη σημασία της ψήφου τους.

Δείτε το trailer:

Η Μαριλίνα νιώθει άσχημα με τον εαυτό της για τον τρόπο που ψήφισε και έχει αναθεωρήσει τη στάση της.  

survivor

Ο τρίτος αγώνας ασυλίας φέρνει σκληρές αναμετρήσεις και πολλές ανατροπές μέχρι το τελικό αποτέλεσμα.

survivor

Πώς θα εξελιχθεί το αποψινό Συμβούλιο του νησιού και ποια ονόματα θα ολοκληρώσουν τη λίστα των υποψήφιων προς αποχώρηση;

survivor

Πηγή: skai.gr

