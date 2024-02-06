Survivor: Προβληματισμός στους Μπλε - Δείτε το trailer

Η Μπλε ομάδα μετράει ήδη δύο ήττες και δύο υποψηφιότητες. Η χθεσινή ανάδειξη του Γιάννη Περπατάρη ως του δεύτερου υποψήφιου, Μαχητή έφερε αναστάτωση στο εσωτερικό της ομάδας καθώς τα μέλη της δεν είχαν συνειδητοποιήσει τη σημασία της ψήφου τους.

Δείτε το trailer:

Η Μαριλίνα νιώθει άσχημα με τον εαυτό της για τον τρόπο που ψήφισε και έχει αναθεωρήσει τη στάση της.

Ο τρίτος αγώνας ασυλίας φέρνει σκληρές αναμετρήσεις και πολλές ανατροπές μέχρι το τελικό αποτέλεσμα.

Πώς θα εξελιχθεί το αποψινό Συμβούλιο του νησιού και ποια ονόματα θα ολοκληρώσουν τη λίστα των υποψήφιων προς αποχώρηση;

Πηγή: skai.gr

