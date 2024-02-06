Michelle Pfeiffer: Είναι πιθανό να τη δούμε σε spin-off σειρά του «Yellowstone»

Η Μισέλ Φάιφερ φέρεται να είναι σε διαπραγματεύσεις για να συμμετάσχει στη spin-off σειρά του «Yellowstone» ως πρωταγωνίστρια. Σύμφωνα με το Puck, η πιθανή συμμετοχή της θα πρέπει να επιβεβαιωθεί ή να διαψευσθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Μέχρι στιγμής, καμία άλλη πληροφορία για τη σειρά δεν έχει κυκλοφορήσει.

Τον Φεβρουάριο του 2023, υπήρξαν αναφορές ότι ο Μάθιου ΜακΚόναχι θα αναλάμβανε ρόλο στη σειρά και ότι ίσως θα αντικαθιστούσε τον Κέβιν Κόστνερ.

Η σειρά των Τέιλορ Σέρινταν και Τζον Λίνσον ακολουθεί την οικογένεια Ντάτον, η οποία ελέγχει το μεγαλύτερο μονοπωλιακό αγρόκτημα στη Μοντάνα.

Kevin Costner isn’t the only star in a financial standoff over Yellowstone. Cole Hauser, Kelly Reilly, and Luke Grimes are looking for increased paydays ahead of the new spinoff, and Paramount has set a take-it-or-leave-it deadline.@MattBelloni reports. https://t.co/Rayv9dPqhh — Puck (@PuckNews) February 6, 2024

Τον Μάρτιο, ο επικεφαλής της Paramount Media Networks, Κρις ΜακΚάρθι, επιβεβαίωσε ότι ο Μάθιου ΜακΚόναχι θα ενταχθεί στο σύμπαν του «Yellowstone».

Ο Κόστνερ ανακοίνωσε τελικά την αποχώρησή του από τη σειρά λίγους μήνες αργότερα, σχεδόν αμέσως μετά την είδηση ότι το «Yellowstone» θα ολοκληρωθεί.

Τον Νοέμβριο του 2023, η Paramount επιβεβαίωσε επίσης ότι θα υπάρξει spin-off σειρά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.