Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Michelle Pfeiffer: Είναι πιθανό να τη δούμε σε spin-off σειρά του «Yellowstone»

Μέχρι στιγμής, καμία άλλη πληροφορία για τη σειρά δεν έχει κυκλοφορήσει

Η Michelle Pfeiffer

Η Μισέλ Φάιφερ φέρεται να είναι σε διαπραγματεύσεις για να συμμετάσχει στη spin-off σειρά του «Yellowstone» ως πρωταγωνίστρια. Σύμφωνα με το Puck, η πιθανή συμμετοχή της θα πρέπει να επιβεβαιωθεί ή να διαψευσθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Μέχρι στιγμής, καμία άλλη πληροφορία για τη σειρά δεν έχει κυκλοφορήσει.

Τον Φεβρουάριο του 2023, υπήρξαν αναφορές ότι ο Μάθιου ΜακΚόναχι θα αναλάμβανε ρόλο στη σειρά και ότι ίσως θα αντικαθιστούσε τον Κέβιν Κόστνερ.

Η σειρά των Τέιλορ Σέρινταν και Τζον Λίνσον ακολουθεί την οικογένεια Ντάτον, η οποία ελέγχει το μεγαλύτερο μονοπωλιακό αγρόκτημα στη Μοντάνα.

Τον Μάρτιο, ο επικεφαλής της Paramount Media Networks, Κρις ΜακΚάρθι, επιβεβαίωσε ότι ο Μάθιου ΜακΚόναχι θα ενταχθεί στο σύμπαν του «Yellowstone».

Ο Κόστνερ ανακοίνωσε τελικά την αποχώρησή του από τη σειρά λίγους μήνες αργότερα, σχεδόν αμέσως μετά την είδηση ότι το «Yellowstone» θα ολοκληρωθεί.

Τον Νοέμβριο του 2023, η Paramount επιβεβαίωσε επίσης ότι θα υπάρξει spin-off σειρά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Σειρά ηθοποιός
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
129 0 Bookmark