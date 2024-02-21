Survivor 2024: Στέφανος έξαλλος με τον Τζέιμς Καφετζή- Οι αποκαλύψεις on camera

Εμφύλιο πόλεμο στην μπλε ομάδα προκάλεσε, όπως είδαμε στο αποψινό επεισόδιο τοu Survivor στον Σκάι, η υποψηφιότητα Σταμάτη Ταλαδιανού προς αποχώρηση.

Καθώς όλο και περισσότεροι παίκτες των Μαχητών στρέφονται εναντίον του Τζέιμς Καφετζή, ο Σταμάτης τον χαρακτήρισε πονηρό καθώς όπως αποκάλυψε ήρθε με οργανωμένο σχέδιο, έχοντας μάλιστα βρει κα συγγενή παίκτη πριν μπει στο παιχνίδι.

«Έφυγα με τραυματισμό και πήγαινα για MVP και μόλις γύρισα τα μαχαίρια φύγαν έτσι. Μπορώ να καταλάβω τι έχει συμβεί. Ερχόμενος ο James στο παιχνίδι έφερε και κάποια νέα. Είναι πανέξυπνος και κοιτάει όχι το παιχνίδι που παίζεται σήμερα αλλά αυτό που θα παιχτεί σε τρεις μέρες από τώρα. Ερχόμενος εδώ έχει διαβάσει πολύ καλά τους παίκτες, είχε δει ποιος κάνει παρέα με ποιον, ποιες εμπάθειες και συμπάθειες υπάρχουν. Ήταν τυχαίο που έκανε παρέα με τον Φάνη; Ο Φάνης είναι ο καλύτερος παίκτης αγωνιστικά της ομάδας μας και ο Τζέιμς πήγε προς τον Φάνη έκανε παρέα πήρε την εύνοιά του…», είπε αρχικά.

«Είχε παρατηρήσει δύο άτομα από την ομάδα να μην είναι κοντά με τους άλλους, τη Δώρα και την Άιρα. Πριν μπει στο παιχνίδι έψαξε να βρει τον άνδρα της Δώρας, να του στείλει μήνυμα και να του πει, «θες να πω κάτι στη Δώρα από σένα; ο Τζέιμς ο Καφετζής. Όχι ότι ο Τζέιμς ο Καφετζής ήξερε ότι η Δώρα έχει ένα κοινό έξω που την αγαπάει. Είναι μόνη της έτσι και πάρω αυτή με το μέρος μου έχω και μια ψήφο παραπάνω. Και επειδή και η Δώρα είναι φανατική Survivor παίκτρια και τους γλείφει όλους από πάνω μέχρι κάτω λέει εδώ είμαστε. Και επειδή ο άνθρωπος είναι πανέξυπνος εκεί που έφτασε, έφτασε με την πονηριά του», είπε στο τέλος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.