Η Τέιλορ Σουίφτ στην κορυφή των παγκόσμιων πωλήσεων για 4η φορά

Νέα διάκριση για την Τέιλορ Σουίφτ: η Αμερικανίδα τραγουδίστρια κατέκτησε την κορυφή των πωλήσεων παγκοσμίως το 2023, για 4η φορά από τότε που η IFPI (Διεθνής Ομοσπονδία Φωνογραφικής Βιομηχανίας), ένα διεθνές όργανο του μουσικού κλάδου, απονέμει αυτόν τον τίτλο.

Είναι η 11η φορά που αυτή η κατάταξη καθορίζεται «στη βάση των παγκοσμίων πωλήσεων ενός καλλιτέχνη ή ενός συγκροτήματος κατά τη διάρκεια του χρόνου που πέρασε, σε όλες τις εκδόσεις: streaming, μεταφορτώσεις και φυσικά μέσα και στο σύνολο του ρεπερτορίου τους» εξήγησε σήμερα το IFPI, που αντιπροσωπεύει την ηχογραφημένη μουσική βιομηχανία παγκοσμίως.

Η διάκριση του 2023 ακολουθεί εκείνες των 2014, 2019 και 2022. Η Ομοσπονδία IFPI χαιρετίζει «μια εξαιρετική χρονιά κατά τη διάρκεια της οποίας η καλλιτέχνιδα μέτρησε τρία άλμπουμ (…) στην κορυφή των κατατάξεων», δηλαδή το "Midnights" και οι επανεκδόσεις των δίσκων της "Speak Now" και "1989".

«Με την περιοδεία Eras, που συγκεντρώνει όλα τα ρεκόρ, επανέφερε στο φως το σύνολο του ρεπερτορίου της στις πλατφόρμες streaming στις τέσσερις γωνιές του πλανήτη», συνεχίζει ο οργανισμός.

«Αυτό το φαινόμενο αποτυπώθηκε στην επιτυχία του τραγουδιού +Cruel summer+, που κυκλοφόρησε αρχικά το 2019 κι αναδείχθηκε ξανά στην πρώτη θέση των κατατάξεων τέσσερα χρόνια αργότερα», σύμφωνα με την IFPI.

Οι αστέρες της K-Pop SEVENTEEN και Stray Kids βρέθηκαν στη δεύτερη και τρίτη θέση «στο πλαίσιο μιας χρονιάς ρεκόρ για τους Κορεάτες καλλιτέχνες».

Τέσσερα συγκροτήματα της K-Pop βρίσκονται στο top 10 με τους TOMORROW X TOGETHER στην 7η θέση και τις NewJeans στην 8η.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.