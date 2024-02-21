Survivor 2024: Ο Σταμάτης αποκάλεσε «Ιούδα» τη Χρύσα

Την δυσαρέσκεια του Σταμάτη προκάλεσε η πρόταση των συμπαικτών του για να αποχωρήσει, καθώς ανάμεσα στις αρνητικές ψήφους που έλαβε, όπως είδαμε στο αποψινό επεισόδιο του Survivor 2024 στον Σκάι, ήταν και αυτές ατόμων με τα οποία κάνει παρέα, με ενδεικτικό παράδειγμα την ψήφο της Χρύσας.

Ο παίκτης μάλιστα, όντας φανερά εκνευρισμένος, την αποκάλεσε Ιούδα.

Το Survivor της Τρίτης και το συμβούλιο του νησιού, ολοκληρώθηκαν με τον Σταμάτη από τη μπλε ομάδα να βρίσκεται μεταξύ των υποψηφίων.

«Στο χθεσινό συμβούλιο, ενώ πήγα σαν θεατής, κατέληξα μονομάχος. Ναι μεν ήξερα ότι κάποιες ψήφους θα τις πάρω, κάποιες άλλες όμως όχι. Χθες στο συμβούλιο ένιωσα λες και βρισκόμουν στον Mυστικό Δείπνο και στα αριστερά μου είχα τον Ιούδα. Η Χρύσα, η "μικρή μου αδερφή" που την έχω προστατέψει αρκετές φορές σε πολλά πράγματα, με ψήφισε και αυτή», παραδέχθηκε χαρακτηριστικά.



«Από κάποια άτομα που είσαι κοντά, περιμένεις ν α έρθουν να σου πουν κάτι, ότι "ξέρεις ρε φίλε, εγώ θα σε ψηφίσω". Δεν ήρθε κανένας να πει τίποτα», είπε στους συμπαίκτες του.

Πηγή: skai.gr

