Η Έλενα Casablanca είναι η νέα παίκτρια που παρουσιάστηκε σήμερα στο My Style Rocks. Πρόκειται για ένα μοντέλο με μεγάλη πορεία στο χώρο της μόδας, το οποίο ήρθε και έθεσε πολύ ψηλά τον πήχη για την πορεία του στο διαγωνισμό.

Δείτε την πρώτη της εμφάνιση ως απόφοιτη της ΑΣΟΕΕ:

Η «Ορκωμοσία» ήταν το θέμα της σημερινής ημέρας και όλα τα κορίτσια έβαλαν τα δυνατά τους, ωστόσο η βαθμολογία κινήθηκε σε πολύ χαμηλά επίπεδα, με νικήτρια τελικά να αναδεικνύεται η Ζέτα.

Ο Στέλιος Κουδουνάρης έκανε επίπληξη στις παίκτριες, αναφέροντας πως φέτος οι διαγωνιζόμενες τα «δίνουν όλα» στα ελεύθερα θέματα και διεκπεραιώνουν απλά τις ημέρες με δοκιμασίες, όπως η σημερινή.

Η Ηρώ πήρε το πτυχίο Ψυχολογίας από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, με την Σιμόν να της αναφέρει πως θα μπορούσε να βρεθεί έτσι ως καλεσμένη και όχι ως απόφοιτος.

Παράλληλα, η Σιμόν στην αποφοίτηση της από το πανεπιστήμιο της Σόφιας δεν κατάφερε να αποσπάσει υψηλή βαθμολογία.

Η ένταση μεταξύ της Σιμόν και της Ηρώς συνεχίστηκε και κατά τη διάρκεια της κριτικής της πρώτης.

Δείτε την είσοδο των κριτών:

Αλλά και την είσοδο των παικτριών:

