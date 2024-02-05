Άδοξο τέλος είχε το πέρασμα του Άγγελου Γεωργουδάκη από το φετινό Survivor.

Μετά από 17 επεισόδια ο «Σπαρτιάτης» επιστρέφει Ελλάδα εξαιτίας ενός κοραλιού.

Ο παίκτης περιέγραψε τα όσα ζόρικα συνέβησαν κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο νοσοκομείο, ενώ ανέθεσε στην Δώρα να επιστρέψει στο Γαλάτσι νικήτρια!

Για τον ίδιο και την προσπάθειά του στον Άγιο Δομίνικο ανέφερε πως δεν είναι αυτό το τέλος και σκοπεύει του χρόνου να επιστρέψει.

Κάπως έτσι είχε αποχωρήσει και ο Γιωρίκας Πιλίδης κατά την πρώτη του παρουσία στο παιχνίδι. Και εκείνος απουσίαζε καιρό τραυματίας, και όταν τελικά επέστρεψε, τα νέα που είχε ήταν δυσάρεστα.

Πηγή: skai.gr

