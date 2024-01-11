Δεν λέει να γυρίσει ο τροχός για τους Μπλε στο Survivor 2024. Η ομάδα μετρά 4 ήττες σε ισάριθμους αγώνες. Μετά τις ασυλίες η ομάδα έχασε και το πρώτο αγώνισμα με έπαθλο φαγητό. Στο γεγονός αυτό συνέβαλε σίγουρα η απουσία του μέχρι στιγμής πολυτιμότερου παίκτη τους, του Φάνη.





Στα αγωνιστικά, ο Rob συνέχισε "το βιολί του" και περπατώντας κατάφερε να φέρει έναν πόντο στην ομάδα.

Πηγή: skai.gr

Σημαντικότατη για την ψυχολογία του νίκη πέτυχε από την άλλη πλευρά ο Βολικάκης, την οποία και αφιέρωσε στον γιο του.Η Δώρα για δεύτερο σερί αγώνα αντιμετώπισε την Κατερίνα Δαλάκα και την κέρδισε. Μάλιστα κρατά το σκορ των αναμετρήσεών τους και τώρα είναι στο 2-2.https://exchange.glomex.com/video/v-cybcd1fomz9dΠαρόλα αυτά η αναμέτρηση για την ομάδα της δεν πήγε όπως η ίδια θα ήθελε. Οι Διάσημοι, δια χειρός Αλέξη Παππά κατάφεραν να φτάσουν πρώτοι στο 10 και να χαρούν το έπαθλο.Την επόμενη μέρα οι δύο ομάδες απαλλαγμένες από αγωνιστικές υποχρεώσεις, πέρασαν ποιοτικό χρονο στην παραλία χαλαρώνοντας.

