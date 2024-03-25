Survivor 2024: Παιχνίδια... και διασυρμός στο αγώνισμα για τους Μπλε - Η πρώτη υποψήφια

Ακόμα μία εβδομάδα ξεκίνησε για τα αγωνίσματα του Survivor, και οι παίκτες έδωσαν μάχη για την πρώτη ασυλία. Μαζί με την ασυλία ο νικητής θα απολάμβανε και ένα εξίσου σημαντικό γεύμα, το οποίο ο Γιώργος Λιανός έσπευσε να δοκιμάσει για να ξέρουν οι παίκτες τι τρώνε.

Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης τα πράγματα δεν εξελίσσονταν καθόλου καλά για τους Μπλε. Εκτός από το ότι είχαν μείνει πολύ πίσω στο σκορ, η ομάδα είδε τον Φάνη Μπολέτση να αποχωρεί υποβασταζόμενος για το νοσοκομείο.

Λίγο αργότερα η αναμέτρηση της Σταυρούλας με τον Γιάννη, προκάλεσε αίσθηση, για τον φιλικό και παιχνιδιάρικο τόνο της.

Η τελική νίκη και το μεγάλο έπαθλο ήρθαν δια χειρός Δώρας και Γιώργου.

Στο συμβούλιο του Νησιού, οι Μπλε είχαν σχετικά λίγα πράγματα να σκεφτούν. Η ήδη δύο φορές υποψήφια σε προηγούμενες μονομαχίες, Ευγενία, συνεχίζει να μην αποδίδει όπως θα έπρεπε στους αγωνιστικούς χώρους. Η ίδια δείχνει να αντιλαμβάνεται την αγωνιστική της κατάσταση, όμως πλέον εκφράζει και ένα παράπονο προς τους συμπαίκτες της.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.