Η περασμένη εβδομάδα ήταν γεμάτη εντάσεις. Οι αντιπαραθέσεις στο εσωτερικό της Κόκκινης ομάδας και η στάση του Γιώργου Γκιουλέκα και του Γιάννη Περπατάρη δημιούργησαν πολλά προβλήματα ενότητας. Η ανοιχτή αντιπαράθεση των δύο παικτών και οι συζητήσεις που ακολούθησαν φάνηκε να εξομαλύνουν λίγο την κατάσταση.
Το πρώτο αγώνισμα φέρνει τις δύο ομάδες αντιμέτωπες στο στίβο μάχης για τη διεκδίκηση της πρώτης ασυλίας.
Οι συζητήσεις ανάμεσα στον Γιώργο και τον Γιάννη από τους Κόκκινους με τον James και τον Φάνη από τους Μπλε, συνεχίζονται την ώρα που βρίσκονται στους πάγκους.
Την ώρα του αγώνα ο Φάνης βρίσκεται ξαφνικά στο έδαφος. Όλοι παγώνουν… Τι έχει συμβεί;
