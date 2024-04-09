«Καρφιά» Σταυρούλας για Ασημίνα στο Survivor 2024: Eίπε ότι εγώ παίζω όποτε θέλω

Ένταση για τις αποφάσεις των παικτών σχετικά με τους τραυματισμούς είδαμε στο αποψινό επεισόδιο του Survivor στον Σκάι.

Τα "καρφιά" της δε δίστασε να πετάξει η Σταυρούλα σχολιάζοντας πως η Ασημίνα την κατηγόρησε χθες πως παίζει όποτε το θέλει εκείνη.

«Πολύ καλά ξέρετε ότι δεν έχω παρατήσει αγώνα κι ούτε θα το κάνω ποτέ» ανέφερε προσθέτοντας πως αντίθετα απ' ότι τη συμβούλεψαν η Κατερίνα και ο Αλέξης οι οποίοι όταν χτύπησε χθες ήταν στην τέντα του γιατρού παραινώντας τη να μην παίξει καθώς η υγεία της είναι πάνω απ' 'ολα.

«Οπότε δεν καταλαβαίνω γιατί κάτι τέτοιο είναι κατακριτέο τώρα», τόνισε.





