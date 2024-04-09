My Style Rocks στον ΣΚΑΪ: Αποχώρησε οικειοθελώς η Δομινίκη

Με επεισοδιακό τρόπο ξεκίνησε το επεισόδιο της Τρίτης (09/4) του My Style Rocks στον ΣΚΑΪ.

Η Δομινίκη, λίγο πριν την έναρξη του διαγωνισμού και με αφορμή τα όσα συνέβησαν στο προηγούμενο επεισόδιο, ανακοίνωσε στην Κατερίνα Καραβάτου, τους κριτές αλλά και τις συμπαίκτριές της ότι αποχωρεί από το παιχνίδι αφήνοντας άναυδους τους πάντες.

«Άκουσα κάποια περίεργα σχόλια, δεν είναι στον χαρακτήρα μου να καταρρέω στην τηλεόραση. Δεν θέλω να είμαι για λύπηση» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο διαγωνιστικό κομμάτι, η σημερινή «αποστολή» των κοριτσιών ήταν να δημιουργήσουν σύνολα "ton sur ton". Ωστόσο, και πάλι δεν έλειψαν τα «καρφιά» μεταξύ των κοριτσιών. Ειδικότερα, η Φωτεινή αναφερόμενη στο ζήτημα της βαθμολογίας ενημέρωσε τις υπόλοιπες παίκτριες ότι «θα σας κάνω ό,τι μου κάνετε».

Τη... σκυτάλη στη συνέχεια πήρε η Νατάσα, η οποία την ώρα της βαθμολογίας της από τα κορίτσια, δήλωσε ότι δέχεται πόλεμο, ενώ λίγο αργότερα συνομιλώντας με τον Στέλιο Κουδουνάρη του εξέφρασε πώς αισθάνεται: «Μιλάνε σαν να είναι τέλειες και έχω έρθει εγώ σαν κακομοίρα» είπε χαρακτηριστικά.

Βλέποντας ότι το θέμα της βαθμολογίας «καίει» τα κορίτσια, ο Στέλιος Κουδουνάρης πήρε και αυτός τον λόγο. Αφού διαφώνησε με τη Νικολίνα η οποία είπε πως έχουν αλλοιωθεί τα κριτήρια που βαθμολογεί, εκείνος της απάντησε «άμα σου έχουμε αλλοιώσει τον χαρακτήρα, να φύγουμε ή εμείς ή εσύ».

Νικήτρια της ημέρας αναδείχθηκε η Νικολίνα με 12.1 η οποία εντυπωσίασε τους κριτές, ενώ αποφάσισε να αφαιρέσει έναν βαθμό από τη Νατάσα.

Πηγή: skai.gr

