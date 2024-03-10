Survivor 2024 στον Σκάι: Ο Παντελής Γιαννακάκης αποχώρησε οικιοθελώς

Aποχώρηση- «βόμβα» ανακοινώθηκε στο αποψινό επεισόδιο του Survivor στον Σκάι.

Συγκεκριμένα, ούτε δύο εβδομάδες μετά την άφιξη του στο παιχνίδι o Παντελής Γιαννακάκης αποφάσισε να αποχωρήσει όπως ανακοίνωσε ο Γιώργος Λιανός στο έκτακτο συμβούλιο του νησιού.

"Είμαστε όλοι εδώ εκτός από τον Παντελή Γιαννακάκη για τον οποίο οφείλω να σας ενημερώσω για το εξής. Έπειτα από αρκετούς τραυματισμούς που απέκτησε στη σύντομη παραμονή του εδώ στο νησί, με τη δική του βούληση αλλά και τη σύμφωνη γνώμη της παραγωγής, γιατί καταλαβαίνετε ότι τα θέματα υγείας είναι πάνω από όλα, πάνω και από το παιχνίδι, ο Παντελής προχώρησε σε οικειοθελή αποχώρηση από το Survivor. Μένουμε λοιπόν εδώ οι υπόλοιποι και σίγουρα αναρωτιέστε τον λόγο για τον οποίο σας καλέσαμε σε έκτακτο συμβούλιο. Κάποιοι από εσάς ίσως να το έχουν υποπτευθεί γιατί ήρθε η στιγμή της χρονιάς στην οποία γυρίζουμε σελίδα" είπε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Λιανός.

Ο Παντελής Γιαννακάκης είχε τραυματιστεί αρκετές φορές στο Survivor και παρέμενε εκτός παιχνιδιού τις τελευταίες μέρες, με την συμμετοχή του να ολοκληρώνεται απόψε

Πηγή: skai.gr

