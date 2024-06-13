Τη θέσπιση διαδικασίας ελέγχου και επιβολής προστίμου για οχήματα που δεν έχουν περάσει εγκαίρως από τεχνικό έλεγχο (Κ.Τ.Ε.Ο.), εισηγείται το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, σε συνεργασία με το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, στο πλαίσιο των δράσεων για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με προτεινόμενη προσθήκη σε σχέδιο νόμου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, θεσπίζεται ένας μόνιμος, σύγχρονος μηχανισμός ηλεκτρονικών διασταυρωτικών ελέγχων, που διενεργούνται από τη γενική γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΓΓΠΣΨΔ) του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με μαζικό και αυτοματοποιημένο (ψηφιακό) τρόπο, σε συνέργεια και με τα προβλεπόμενα πληροφοριακά συστήματα και μητρώα που τηρούνται στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, σε κυκλοφορούντα οχήματα.

Σκοπός είναι ο εντοπισμός παραλείψεων και παραβάσεων που σχετίζονται με την υποχρέωση διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου Κ.Τ.Ε.Ο., έτσι ώστε να αποτραπεί η κυκλοφορία οχημάτων που εγκυμονούν κινδύνους για την οδική ασφάλεια, λόγω ελλείψεων ως προς την τεχνική επάρκεια και την καταλληλότητά τους.

Σημειώνεται ότι για την υποστήριξη της συγκεκριμένης διαδικασίας, προβλέπεται η δυνατότητα επιπλέον ενίσχυσης του προϋπολογισμού του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών από τον κρατικό Προϋπολογισμό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

