Survivor 2024 - Σταυρούλα Χρυσαειδή: Οι αντίπαλοι έχουν εμμονή με Τζέιμς Καφετζή

Tην άποψη πως η αντίπαλη ομάδα φοβάται τον Τζέιμς Καφετζή, για αυτό και δείχνει να έχει εμμονή μαζί εξέφρασε στο αποψινό επεισόδιο του Survivor στον Σκάι η Σταυρούλα Χρυσαειδή.

Αναφέρθηκε στη συμπεριφορά του Αλέξη Παππά, αλλά και της υπόλοιπης κόκκινης ομάδας απέναντι στον Τζέιμς και τόνισε πως θεωρεί ότι οι Διάσημοι έχουν εμμονή μαζί του και προσπαθούν να τον βγάλουν εκτός παιχνιδιού.

«Έχει ένα θέμα με τον Τζέιμς, ένα κόλλημα, μια εμμονή, όπως κι όλη η ομάδα έχει ένα κόλλημα με τον Τζέιμς, τον φοβούνται κιόλας».

Πηγή: skai.gr

