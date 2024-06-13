Το νησί της Λέσβου και ιδιαίτερα ο Μόλυβος θα αποτελέσουν το σκηνικό για ένα πλούσιο πρόγραμμα συναυλιών και εκδηλώσεων, υπογραμμίζοντας την έννοια της φιλίας και τη δύναμή της να ενώνει ανθρώπους και πολιτισμούς.

Όπως αναφέρουν στο σημείωμά τους οι καλλιτεχνικές διευθύντριες του φεστιβάλ, Δανάη και Κυβέλη Doerken, «στα ελληνικά, η λέξη φιλία αναφέρεται αφενός στην έννοια ενός υψηλού ιδανικού, αφετέρου σε έναν από τους θεμέλιους λίθους μιας ευημερούσας κοινωνίας… Στη διάρκεια του φεστιβάλ έχουμε ζήσει μοναδικές στιγμές τέτοιας φιλίας - συνάντηση ποικίλων πολιτισμών και ανθρώπων με διαφορετικές κοινωνικές καταβολές, μία πρόταση γάμου, σχέσεις που εδραιώνονται και εξελίσσονται μέσω της μουσικής ανεξαρτήτως ηλικίας, έναν γάμο, και τόσες άλλες αξέχαστες εμπειρίες. Η κλασική μουσική παραμένει ενεργή και ζώσα επειδή μέσα της συμβιώνουν διαφορετικά μοτίβα, πολιτισμικές αναφορές, ρυθμοί, ιδέες και συναισθήματα. Ας γίνει η μουσική το ιδανικό παράδειγμα για να ξυπνήσει μέσα μας το ίδιο όραμα - να δημιουργήσουμε νέες φιλίες και να είμαστε ευγνώμονες για τις φιλίες που ήδη μας αγκαλιάζουν».

10ο Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής Μολύβου - Credits: Eleonora Pouwels Pure Photography

Το πρόγραμμα του φεστιβάλ

Το Φεστιβάλ φιλοξενεί διάσημους μουσικούς απ’ όλο τον κόσμο. Ανάμεσά τους, η Antje Weithaas (Άντιε Βάιτχαας), η οποία ως σολίστ έχει συνεργαστεί με τις περισσότερες από τις κορυφαίες ορχήστρες της Γερμανίας, με πολλές διεθνείς διακεκριμένες ορχήστρες και καταξιωμένους αρχιμουσικούς (μεταξύ των οποίων ο Βλαντίμιρ Ασκενάζυ, ο σερ Νέβιλ Μάρρινερ και ο Μαρκ Άλμπρεχτ) και έχει υπάρξει καλλιτεχνική διευθύντρια, επί μία δεκαετία, και υπεύθυνη για το μουσικό προφίλ της Καμεράτας της Βέρνης. Ο Sebastian Manz (Σεμπάστιαν Μαντς ), ο οποίος στο Διεθνή Διαγωνισμό Μουσικής ARD στο Μόναχο είχε αποσπάσει α΄ βραβείο στην κατηγορία του κλαρινέτου και το πολυπόθητο Βραβείο Κοινού. Ο Simon Bode (Ζίμον Μπόντε) ένας από τους πιο περιζήτητους λυρικούς τενόρους της γενιάς του και o κιθαρίστας Petrit Ceku (Πετρίτ Τσέκου), ο οποίος έχει αποσπάσει πρώτα βραβεία σε πολλούς διεθνείς διαγωνισμούς, μεταξύ των οποίων ο Διεθνής Διαγωνισμός Κιθάρας του Πάρκενινγκ (Μαλιμπού), ο Διαγωνισμός Εγxόρδων του Σαντ (Άλλενταουν), ο Διεθνής Διαγωνισμός Μαουρίτσιο Μπιαζίνι (Μπολόνια) και ο Διεθνής Διαγωνισμός Κλασικής Κιθάρας Μικέλε Πιτταλούγκα (Αλεσσάντρια).

Ιδιαίτερη στιγμή του φεστιβάλ θα είναι η παγκόσμια πρεμιέρα του έργου «Περί έρωτος και φιλίας», που γράφτηκε ειδικά για το φεστιβάλ από τον Έλληνα συνθέτη Λουκά Θάνο. Εξάλλου, το φετινό θέμα θα πλαισιώσει και μία ενδιαφέρουσα ημερίδα το μεσημέρι της 17ης Αυγούστου, με θέμα: «Μπορεί το αριστοτελικό ιδεώδες περί της φιλίας να υπάρξει πέραν του υποκειμένου;», με τη συμμετοχή των Σταμάτιου M. Κριμιζή, ακαδημαϊκού, αστροφυσικού, Πρόεδρου της Ακαδημίας Αθηνών, Head Emeritus στο Τμήμα Διαστημικής Φυσικής και Διαστημικών Οργάνων, Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Φυσικής του Πανεπιστημίου Johns Hopkins, της Παρασκευής Κεφαλά, καθηγήτριας διεθνών σχέσεων στην ευρύτερη Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική, Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών Πανεπιστημίου Αιγαίου, διευθύντριας Κέντρου Μελέτης Μεσογειακής–Μεσανατολικής Πολιτικής και Πολιτισμού (ΚΕΜΜΕΠ) και του Anthony Bossis, κλινικού ψυχολόγου, καθηγητή ψυχιατρικής στη Σχολή Ιατρικής του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης, καθηγητή κλασικών και θρησκευτικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Οττάβας και ερευνητή στο Lundquist Institute-UCLA. Την ημερίδα θα συντονίσει η Χλόη Μπάλλα, καθηγήτρια αρχαίας φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Το κυρίως Φεστιβάλ (16 – 19 Αυγούστου) όπως κάθε χρόνο θα πλαισιώσουν οι εναρκτήριες συναυλίες που φέτος θα πραγματοποιηθούν στις 9,10,11 και 12 Αυγούστου, στις μεσαιωνικές αποθήκες Σαπλιτζά του Κάτω Κάστρου Μυτιλήνης, στο Οθωμανικό Κάστρο Σιγρίου, στον αρχαιολογικό χώρο του Ιερού του Μέσσου και στο Αρχαίο Υδραγωγείο της Μόριας, αντίστοιχα, αλλά και τα Molyvos Musical Moments, οι αυθόρμητες συναυλίες σε σοκάκια, παραλίες και άλλα σημεία του Μολύβου, που αιφνιδιάζουν ευχάριστα τους κατοίκους και τους επισκέπτες του χωριού.

Photo-Credits: Eleonora Pouwels Pure Photography

Πηγή: skai.gr

