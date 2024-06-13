Ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες καταγράφηκαν από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών την Πέμπτη 13/06, με τον υδράργυρο να ξεπερνά σε πολλές περιοχές της ανατολικής και νότιας χώρας τους 43 °C.

Η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στις Βουκολιές Χανίων και ήταν ίση με 44.5 °C.

Η μέτρηση αυτή αναφέρεται με επιφύλαξη μέχρι να γίνει έλεγχος του συστήματος αερισμού του σταθμού.

Έπεται το Κρανίδι Αργολίδας, όπου καταγράφηκε μέγιστη θερμοκρασία 43.9 °C.

Επιπλέον, η μέση μέγιστη θερμοκρασία στη χώρα ήταν ίση με 36.3 °C, ενώ 136 από τους 499 ενεργούς σταθμούς (την παρούσα χρονική στιγμή) κατέγραψαν θερμοκρασίες άνω των 40 °C και 243 σταθμοί κατέγραψαν θερμοκρασίες άνω των 37 °C.

Συνθήκες καύσωνα επικράτησαν και στην Αττική, όπου 55 από τους 74 ενεργούς σταθμούς (την παρούσα χρονική στιγμή) κατέγραψαν θερμοκρασίες άνω των 40 °C.

Η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στη Φυλή/Άνω Λιόσια με 42.7 °C.

Αποκλιμάκωση του καύσωνα πάντως θα δούμε από αύριο καθώς σύμφωνα με την ΕΜΥ θα έχουμε βορειοανατολικά νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες.

Στις υπόλοιπες περιοχές αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές μέχρι τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες.

Οι συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νοτιοανατολικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6 και τοπικά στο Ιόνιο και τη Κρήτη 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει γενικά μικρή πτώση.

Στα βόρεια ηπειρωτικά η μέγιστη τιμή θα φθάσει τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 36 με 37 βαθμούς, στο εσωτερικό της Στερεάς και της Πελοποννήσου τους 38 βαθμούς Κελσίου.

Στη νησιωτική χώρα θα φτάσει τους 34 με 36 βαθμούς και τοπικά στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με όμβρους και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη όπου τα φαινόμενα θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις που πρόσκαιρα στα νότια τις πρωινές ώρες θα είναι πιο πυκνές.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 6 και τοπικά στο Ιόνιο 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 32 με 34 στα νησιά Ιονίου και στα ηπειρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς Κελσίου.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις μέχρι τις μεσημβρινές ώρες.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και από το μεσημέρι 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 36 με 37 και τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στην Κρήτη έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 34 με 36 και στην Κρήτη έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Στα βόρεια δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 και από το μεσημέρι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Στα νότια δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 34 με 36 και στα Δωδεκάνησα τοπικά έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις μέχρι το μεσημέρι.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και στις Σποράδες έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις μέχρι τις μεσημβρινές ώρες.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και από το μεσημέρι 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 37 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αρχικά νεφώσεις με τοπικούς όμβρους και από το μεσημέρι γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 15-06-2024

Γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και στο ανατολικό νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία αναμένεται να παρουσιάσει περαιτέρω πτώση και θα επανέλθει πρόσκαιρα σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 31 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στη νησιωτική χώρα θα φτάσει τους 29 με 31 βαθμούς και στα Δωδεκάνησα τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 16-06-2024

Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και πιθανόν να εκδηλωθούν λίγες βροχές ή όμβροι στα βορειοανατολικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 5 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία αναμένεται να παρουσιάσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς και κατά τόπους τους 36 βαθμούς Κελσίου. Στη νησιωτική χώρα θα φτάσει τους 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.

