Πριν καν μπει στο παιχνίδι η Σταυρούλα Χρυσαειδή, ο Γιάννης Περπατάρης είχε κάνει ξεκάθαρες τις προθέσεις του. Δεν τον απασχολούσαν πολλά για τη νέα του συμπαίκτρια, παρά μόνο το αν είναι ελεύθερη.

Όταν μπήκε στο παιχνίδι η Σταυρούλα θυμόταν τι είχε αναφέρει ο παίκτης για το άτομό της, και φάνηκε να το παίρνει στην πλάκα.

Στο τελευταίο επεισόδιο η κάμερα έπιασε τους δύο συμπαίκτες να είναι πολύ κοντά μεταξύ τους, να μοιράζονται την κουβέρτα και να είναι ανήσυχοι κάτω από τα σκεπάσματα. Η Μαριλίνα το επόμενο πρωί δεν άφησε τίποτα στη φαντασία:

«Ίσως έχουμε ζευγάρι στην καλύβα»





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.