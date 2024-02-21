Λογαριασμός
Survivor 2024: Τα κατάφερε ο Περπατάρης: «Ίσως έχουμε ζευγάρι στην καλύβα» - Δείτε βίντεο

Στο τελευταίο επεισόδιο η κάμερα έπιασε τους δύο συμπαίκτες να είναι πολύ κοντά μεταξύ τους

survivor

Πριν καν μπει στο παιχνίδι η Σταυρούλα Χρυσαειδή, ο Γιάννης Περπατάρης είχε κάνει ξεκάθαρες τις προθέσεις του. Δεν τον απασχολούσαν πολλά για τη νέα του συμπαίκτρια, παρά μόνο το αν είναι ελεύθερη. 

Όταν μπήκε στο παιχνίδι η Σταυρούλα θυμόταν τι είχε αναφέρει ο παίκτης για το άτομό της, και φάνηκε να το παίρνει στην πλάκα. 

Στο τελευταίο επεισόδιο η κάμερα έπιασε τους δύο συμπαίκτες να είναι πολύ κοντά μεταξύ τους, να μοιράζονται την κουβέρτα και να είναι ανήσυχοι κάτω από τα σκεπάσματα. Η Μαριλίνα το επόμενο πρωί δεν άφησε τίποτα στη φαντασία:

«Ίσως έχουμε ζευγάρι στην καλύβα»


 

Πηγή: skai.gr

