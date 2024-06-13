Λονδίνο του Θανάση Γκαβού

Στο πιο χαμηλό επίπεδο από τότε που ανέλαβε την εξουσία τον Οκτώβριο του 2022 έχει υποχωρήσει η δημοτικότητα του Ρίσι Σούνακ, τρεις εβδομάδες πριν από τις βρετανικές εκλογές της 4ης Ιουλίου.

Δημοσκόπηση της YouGov δείχνει πως το 72% των Βρετανών έχει καλή αποχή για τον απερχόμενο πρωθυπουργό και ηγέτη των Συντηρητικών. Θετική γνώμη εκφράζει το 21%, κάτι που σημαίνει πως η καθαρή βαθμολογία του είναι -51.

Δυσαρέσκεια εκφράζεται και για το Συντηρητικό Κόμμα εν γένει, με το 70% να έχει αρνητική άποψη και το 21% θετική.

Όσον αφορά τον ηγέτη των Εργατικών σερ Κιρ Στάρμερ, ακριβώς στα μισά της προεκλογικής εκστρατείας, θετική άποψη έχει το 39% των πολιτών, το υψηλότερο αντίστοιχο ποσοστό για τον επικρατέστερο επόμενο πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου.

Παρόλα αυτά το καθαρό σκορ της δημοτικότητας του είναι επίσης αρνητικό, αφού το 51% δεν έχει θετική άποψη.

Το Εργατικό Κόμμα συγκεντρώνει θετικές απόψεις σε ποσοστό 44% και αρνητικές σε ποσοστό 47%.

Μικρή βελτίωση στα ποσοστά δημοφιλίας καταγράφουν οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες, το Πράσινο Κόμμα και το Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.