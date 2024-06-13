Λογαριασμός
Σε χαμηλό-ρεκόρ η δημοτικότητα του Ρίσι Σούνακ ενόψει εκλογών

«Καταποντίζεται» η δημοτικότητα του Σούνακ, τρεις εβδομάδες πριν από τις βρετανικές εκλογές της 4ης Ιουλίου

Σούνακ

Λονδίνο του Θανάση Γκαβού 

Στο πιο χαμηλό επίπεδο από τότε που ανέλαβε την εξουσία τον Οκτώβριο του 2022 έχει υποχωρήσει η δημοτικότητα του Ρίσι Σούνακ, τρεις εβδομάδες πριν από τις βρετανικές εκλογές της 4ης Ιουλίου.

Δημοσκόπηση της YouGov δείχνει πως το 72% των Βρετανών έχει καλή αποχή για τον απερχόμενο πρωθυπουργό και ηγέτη των Συντηρητικών. Θετική γνώμη εκφράζει το 21%, κάτι που σημαίνει πως η καθαρή βαθμολογία του είναι -51.

Δυσαρέσκεια εκφράζεται και για το Συντηρητικό Κόμμα εν γένει, με το 70% να έχει αρνητική άποψη και το 21% θετική.

Όσον αφορά τον ηγέτη των Εργατικών σερ Κιρ Στάρμερ, ακριβώς στα μισά της προεκλογικής εκστρατείας, θετική άποψη έχει το 39% των πολιτών, το υψηλότερο αντίστοιχο ποσοστό για τον επικρατέστερο επόμενο πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου.

Παρόλα αυτά το καθαρό σκορ της δημοτικότητας του είναι επίσης αρνητικό, αφού το 51% δεν έχει θετική άποψη.

Το Εργατικό Κόμμα συγκεντρώνει θετικές απόψεις σε ποσοστό 44% και αρνητικές σε ποσοστό 47%.

Μικρή βελτίωση στα ποσοστά δημοφιλίας καταγράφουν οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες, το Πράσινο Κόμμα και το Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ.
 

