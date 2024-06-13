Ο Αμερικανός δημοσιογράφος Evan Gershkovich θα δικαστεί στη Ρωσία για κατασκοπεία, δήλωσαν Ρώσοι εισαγγελείς. Ο δημοσιογράφος της Wall Street Journal κατηγορήθηκε ότι συλλέγει "μυστικές πληροφορίες" από ένα ρωσικό εργοστάσιο αρμάτων μάχης για λογαριασμό της CIA.

Οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι θα δικαστεί σε δικαστήριο στο Γεκατερίνμπουργκ, την πόλη που συνελήφθη τον περασμένο Μάρτιο, ενώ κάλυπτε τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο Gershkovich, η εφημερίδα του και οι ΗΠΑ αρνούνται τις κατηγορίες, με την Ουάσιγκτον να τον χαρακτηρίζει επίσημα ως "αδικαιολόγητα κρατούμενο".

Ρώσοι εισαγγελείς δήλωσαν την Πέμπτη ότι έπειτα από έρευνα, αποκαλύφθηκε ότι ο δημοσιογράφος είχε συλλέξει «μυστικές πληροφορίες» σχετικά με την «παραγωγή και επισκευή στρατιωτικού εξοπλισμού» από ένα ρωσικό εργοστάσιο αρμάτων μάχης.

Σε μια δήλωση, τον κατηγόρησαν ότι «έκανε τις παράνομες ενέργειες χρησιμοποιώντας επιμελείς συνωμοτικές μεθόδους». Αυτό, είπαν οι εισαγγελείς, έγινε «με οδηγίες της CIA».

Από τη σύλληψή του, ο Gershkovich παραμένει προφυλακιστέος στη Μόσχα, 1000 μίλια (1609 χιλιόμετρα) από το Γεκατερίνμπουργκ. Έχει περάσει πάνω από χρόνο πίσω από τα κάγκελα και αν βρεθεί ένοχος αντιμετωπίζει έως και 20 χρόνια φυλάκισης.

Η σύλληψή του σηματοδότησε την πρώτη φορά που η Ρωσία κατηγόρησε έναν Αμερικανό δημοσιογράφο για κατασκοπεία από τη σοβιετική εποχή. Η αμερικανική πρεσβεία στη Μόσχα δήλωσε ότι οι λόγοι της κράτησής του είναι "αβάσιμοι".

Η εφημερίδα Wall Street Journal είχε προηγουμένως κατηγορήσει τη Μόσχα ότι «αποθηκεύει Αμερικανούς στις ρωσικές φυλακές για να μπορέσει να τους ανταλλάξει αργότερα». Οι Ρώσοι αξιωματούχοι με το ζόρι κρύβουν το γεγονός ότι βλέπουν τον Αμερικανό δημοσιογράφο ως διαπραγματευτικό χαρτί.

Πούτιν για τον κρατούμενο

Νωρίτερα φέτος, σε μια συνέντευξη με τον Tucker Carlson, ο Πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν είπε ότι πιστεύει ότι θα μπορούσε να επιτευχθεί μια συμφωνία για την απελευθέρωση του Gershkovich. Ο Πούτιν δήλωσε ότι επαφίεται «στους εταίρους μας [να κάνουν] αμοιβαία βήματα» και υπαινίχθηκε την ταυτότητα ενός ατόμου που η Ρωσία θα δεχόταν να ανταλλάξει με άλλον κρατούμενο.

