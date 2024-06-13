Επίσημη πρώτη Πάπα στη G7 - Θα συναντήσει Μπάιντεν, Ζελένσκι, Μακρόν, Ερντογάν και θα μιλήσει για νέες τεχνολογίες 

Με τους ηγέτες των ΗΠΑ, Ουκρανίας, Γαλλίας, Τουρκίας και Ινδίας θα συναντηθεί, μεταξύ άλλων, ο Πάπας Φραγκίσκος στο περιθώριο της συνεδρίασης της Συνόδου της G7 που πραγματοποιείται στην Ιταλία, ανακοίνωσε την Πέμπτη το Βατικανό.

Ο Πάπας, ο οποίος τον Ιανουάριο προειδοποίησε για "διεστραμμένους" κινδύνους στην τεχνητή νοημοσύνη, αναμένεται να συμμετάσχει στις συζητήσεις των ηγετών για τις νέες τεχνολογίας που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή.

Σημειώνεται πως είναι ο πρώτος Πάπας που συμμετέχει σε συζητήσεις της G7.

Το Βατικανό το οποίο εξέδωσε το πρόγραμμά του, διάρκειας μιας ημέρας, ανέφερε πως ο Πάπας Φραγκίσκος θα έχει διμερή συνάντηση με τον επίσης Καθολικό Αμερικανό Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν.

Παράλληλα, σημείωσε πως θα έχει κατ΄ ιδίαν συναντήσεις με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι, τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, τον Ινδό Ναρέντρα Μόντι, τον πρόεδρο της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, τον Καναδό Τζάστιν Τρουντό, τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τον πρόεδρο της Κένυας Γουίλιαμ Ρούτο, τον Αμπντελματζίντ Τεμπούν πρόεδρο της Αλγερίας και με την επικεφαλής του ΔΝΤ Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα.

Ο Πάπας Φραγκίσκος συναντήθηκε τελευταία φορά με τον Τζο Μπάιντεν στο Βατικανό το 2021. Τότε ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει πως ο Πάπας του είπε πως είναι ένας "καλός Καθολικός" και ό,τι μπορούσε να λάβει θεία κοινωνία ακόμη και αν οι συντηρητικοί Αμερικανοί επίσκοποι του αρνούνταν λόγω της υποστήριξής του στο θέμα του δικαιώματος στην άμβλωση.

Επίσης, οι δυο άνδρες συνομίλησαν και τον περασμένο Οκτώβριο για την κρίση στη Μέση Ανατολή, μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ.

Ο Μπάιντεν έχει μιλήσει με σεβασμό για το πρόσωπο του Πάπα, αποκαλώντας τον "αξιοπρεπή άνθρωπο".

