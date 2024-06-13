Ολυμπιακός: 12 εκατ. ευρώ κοστολογεί τον Κάρμο η Πόρτο

Νεότερα ρεπορτάζ για το μέλλον του Νταβίντ Κάρμο και το ενδεχόμενο πώλησής του από την Πόρτο, προέκυψε σήμερα από την Αγγλία.

Ο Ζακ Ταλμπό, ο οποίος εργάζεται μεταξύ άλλων και σε «Guardian» και «Times», υποστηρίζει πως εάν οι «δράκοι» αποφασίσουν να παραχωρήσουν με μεταγραφή τον Πορτογάλο (με υπηκοότητα και από την Ανγκόλα) κεντρικό αμυντικό, τότε αναμένεται να ζητήσουν ένα ποσό γύρω στα 12 εκατ. ευρώ.

Αντιλαμβάνεται κανείς πως τα παραπάνω χρήματα που αναφέρονται στο ρεπορτάζ δεν είναι… απαγορευτικά για τον Ολυμπιακό, σε αντίθεση με τα 17,5 εκατ. ευρώ της αρχικής ρήτρας.

Υπενθυμίζεται, πως σύντομα θα υπάρξει και ραντεβού του Κάρμο με τον πρόεδρο της Πόρτο, Βίλας-Μπόας, όπως αποκάλυψε το sportfm.gr προσφάτως. Εκεί θα ξεκαθαρίσει η υπόθεση παραμονής του 24χρονου στόπερ στον Ολυμπιακό, ενώ στο κόλπο φέρεται να βρίσκονται και οι Λέστερ, Γουλβς και Νότιγχαμ Φόρεστ.

