Σοβαρό ατύχημα με θύμα ένα 16χρονο αγόρι σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι σε κεντρικό δρόμο της Πρέβεζας.

Ο ανήλικος που δέχτηκε επίθεση από αδέσποτο σκύλο στην Πρέβεζα, σύμφωνα με το epirupost.gr προσπάθησε να τον αποφύγει, έπεσε στο παρμπρίζ ενός διερχόμενου αυτοκινήτου και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Διερχόμενος οδηγός που δεν πρόλαβε να αντιδράσει παρέσυρε τον ανήλικο που έπεσε στο παρμπρίζ του οχήματος και στη συνέχεια βρέθηκε στο έδαφος με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Περίοικοι έσπευσαν αμέσως να βοηθήσουν τον 16χρονο και ειδοποίησαν τον ΕΚΑΒ που έφτασε στο σημείο του ατυχήματος.

Ο ανήλικος αρχικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Πρέβεζας, όπου διαπιστώθηκαν κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας.

