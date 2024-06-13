Πρώην αστυνομικός καταδικάστηκε σε κάθειρξη 7 ετών και 4 μηνών για απάτη με αγοραπωλησίες αυτοκινήτων μέσω αγγελιών που αναρτούσαν τα θύματα σε γνωστή ιστοσελίδας πώλησης μεταχειρισμένων οχημάτων.

Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης τον έκρινε ένοχο για απάτη και χρήση πλαστού εγγράφου, αναγνωρίζοντάς του το ελαφρυντικό της καλής συμπεριφοράς μετά την τέλεση της πράξης του, ενώ αποφάσισε να τον αφήσει ελεύθερο μέχρι να εξεταστεί η υπόθεση σε δεύτερο βαθμό.

Εκτός από τον αστυνομικό, ο οποίος έχει συνταξιοδοτηθεί πλέον, μιας και η υπόθεση αφορούσε το 2018, το δικαστήριο, με την ίδια απόφαση, επέβαλε ποινή κάθειρξης 9 ετών και 5 μηνών στον ιδιοκτήτη μάντρας, αναστέλλοντας και στην περίπτωσή του την εκτέλεση της ποινής μέχρι το Εφετείο. Για την υπόθεση αθωώθηκαν τέσσερα άτομα που παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο εδώλιο του ίδιου δικαστηρίου.

Σύμφωνα με την ετυμηγορία των δικαστών, το ύψος της απάτης προσδιορίστηκε σε 126.000 ευρώ. Το κατηγορητήριο περιελάμβανε συνολικά 13 καταγγελίες στις πόλεις του Βόλου, της Θεσσαλονίκης, της Καβάλας κ.ά., αλλά για ορισμένες απ' αυτές οι κατηγορούμενοι απηλλάγησαν για τυπικούς λόγους.

Κατά το ίδιο κατηγορητήριο, τα εμπλεκόμενα πρόσωπα εντόπιζαν τα θύματά τους από αγγελίες που αναρτούσαν στο Διαδίκτυο και αφού συμφωνούσαν με τους υποψήφιους πωλητές το τίμημα της αγοραπωλησίας και τους όρους αποπληρωμής, τους απέστειλαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή διαδικτυακής εφαρμογής πλαστές τραπεζικές αποδείξεις των ποσών που αντιστοιχούσαν στις υποτιθέμενες αγοραπωλησίες. Όταν αποκτούσαν την κυριότητα των οχημάτων τα μεταπωλούσαν σε τρίτα πρόσωπα έναντι νέων τιμημάτων χρησιμοποιώντας όμως τα στοιχεία των εξαπατηθέντων ιδιοκτητών για να συμπίπτουν οι άδειες κυκλοφορίας με τα στοιχεία τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

