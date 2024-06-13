Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε σήμερα ότι η απόπειρα της Δύσης να πάρει τα έσοδα από τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία είναι εγκληματική και θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια απάντηση από τη Μόσχα που θα είναι πολύ επώδυνη για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η G7, η Ομάδα των Επτά ισχυρότερων οικονομιών του πλανήτη, και η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζουν πώς να χρησιμοποιήσουν τα κέρδη που προέρχονται από ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν δεσμευτεί στη Δύση για να παράσχουν στην Ουκρανία ένα μεγάλο δάνειο ώστε να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση του Κιέβου για το 2025.

Όταν ρωτήθηκε για τα ρωσικά πολεμικά πλοία στην Κούβα, η Ζαχάροβα δήλωσε ότι η Δύση φάνηκε να μην ακούει τα διπλωματικά μηνύματα της Μόσχας και τα έλαβε υπ’ όψιν μόνο όταν ο στρατός και το ναυτικό ανέλαβαν δράση.

Φρεγάτα του ρωσικού πολεμικού ναυτικού και πυρηνοκίνητο υποβρύχιο μπήκαν την Τετάρτη στο λιμάνι της Αβάνας, έναν ενδιάμεσο σταθμό, με τις ΗΠΑ και την Κούβα να δηλώνουν ότι η κίνηση αυτή δεν αποτελεί απειλή.

Ωστόσο θεωρήθηκε ευρέως ως μια επίδειξη ισχύος της Ρωσίας εν μέσω της αύξησης των εντάσεων στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι δεν υπάρχει λόγος για καμιά χώρα, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, να ανησυχεί για την παρουσία ρωσικών πολεμικών πλοίων στην Κούβα για μια άσκηση.

"Μόλις πρόκειται για ασκήσεις ή ταξίδια στη θάλασσα, ακούμε αμέσως ερωτήσεις και μια επιθυμία για ενημέρωση για το τί σημαίνουν αυτά τα μηνύματα", είπε η Ζαχάροβα.

"Γιατί η Δύση παραμένει εντελώς κουφή και στη συνέχεια καταστρώνει τις πιο ισχυρές εκστρατείες για να αποτρέψει την είσοδο των ρωσικών μηνυμάτων στoν τομέα των πληροφοριών της;".

