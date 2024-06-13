Wall Street Journal: Παρωδία η δίκη του δημοσιογράφου Έβαν Γκέρσκοβιτς

Η Wall Street Journal κατήγγειλε σήμερα μια παρωδία, σκανδαλώδη διαστρέβλωση της δικαιοσύνης, και ζήτησε βοήθεια από την αμερικανική κυβέρνηση για την «άμεση απελευθέρωση» του δημοσιογράφου της Έβαν Γκέρσκοβιτς, ο οποίος κρατείται στη Ρωσία.

Νωρίτερα σήμερα Ρώσοι εισαγγελείς έστειλαν την υπόθεση του κρατούμενου Αμερικανού δημοσιογράφου της Wall Street Journal Έβαν Γκέρσκοβιτς στο δικαστήριο αφού αποφάνθηκαν ότι συνέλεγε πληροφορίες για λογαριασμό της CIA για ένα ρωσικό εργοστάσιο κατασκευής αρμάτων μάχης, ανέφεραν σήμερα σε ανακοίνωσή τους.

«Σε βάρος του Έβαν Γκέρσκοβιτς απαγγέλθηκαν ψευδείς και αβάσιμες κατηγορίες. Η κίνηση που μόλις έκανε η Ρωσία για να οργανώσει μια δίκη παρωδία δεν αποτελεί έκπληξη, αλλά είναι πολύ απογοητευτική και εξίσου σκανδαλώδης», αντέδρασε η ηγετική ομάδα της αμερικανικής εφημερίδας, σύμφωνα με δελτίο Τύπου.

Το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Ρωσίας τόνισε ότι ενέκρινε το κατηγορητήριο και ότι η ποινική υπόθεση του Γκέρσκοβιτς θα εκδικαστεί από δικαστήριο στην πόλη Γιεκατερίνμπουργκ, όπου ο ρεπόρτερ συνελήφθη τον Μάρτιο του 2023 ως ύποπτος για κατασκοπεία. Το γραφείο δεν ανέφερε πότε θα εκδικαστεί η υπόθεση.

Ο Γκέρσκοβιτς όπως και η εφημερίδα που εργάζεται απορρίπτουν ως ψευδείς τις κατηγορίες και η αμερικανική κυβέρνηση Μπάιντεν τις αρνούνται κατηγορηματικά και ζητούν από τη Μόσχα να τον αποφυλακίσει. Ο δημοσιογράφος έχει περάσει πάνω από έναν χρόνο σε φυλακή της Μόσχας, ενώ δεν έχει οριστεί ημερομηνία για τη δίκη του.

«Η έρευνα έδειξε και επιβεβαίωσε με τεκμηριωμένα στοιχεία ότι ο Γκέρσκοβιτς, ένας Αμερικανός δημοσιογράφος της Wall Street Journal, κατόπιν εντολής της CIA, συνέλεξε μυστικές πληροφορίες στην περιοχή Γιεκατερινμπούργκ τον Μάρτιο του 2023 σχετικά με τις δραστηριότητες του εργοστασίου κατασκευής αμυντικού εξοπλισμού, NPK Uralvagonzavod JSC για την παραγωγή και την επισκευή στρατιωτικού εξοπλισμού», τόνισαν οι ρωσικές εισαγγελικές αρχές.

«Ο Γκέρσκοβιτς έκανε αυτές τις παράνομες ενέργειες χρησιμοποιώντας επιμελώς συνωμοτικές μεθόδους», ανέφεραν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

