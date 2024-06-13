18+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |

Την προετοιμασία για την πρεμιέρα της στο Euro 2024 με αντίπαλο την Αλβανία ολοκληρώνει η Ιταλία. Στην προτελευταία προπόνηση, πριν τον αγώνα του Σαββάτου, ο Λουτσιάνο Σπαλέτι είδε τους Μπαρέλα, Φρατέζι και Φατζόλι να συμμετέχουν κανονικά στο πρόγραμμα.

Κάτι που σημαίνει πως υπολογίζει και τους τρεις προαναφερθέντες χαφ για το πρώτο ματς του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, στο οποίο η «σκουάντρα ατζούρα» θέλει να ξεκινήσει με νίκη την προσπάθειά της.

Ο μεγαλύτερος πονοκέφαλος για τον Σπαλέτι άκουγε στο όνομα του Μπαρέλα, ο οποίος πλέον έχει αφήσει πίσω του τις ενοχλήσεις που τον ταλαιπωρούσαν. Κάπως έτσι, μένει να φανεί αν θα πάρει φανέλα βασικού από τον έμπειρο τεχνικό, ρισκάροντας να τον ξεκινήσει ή να τον ρίξει στο ματς κατά τη διάρκειά του. Σε περίπτωση που τον αφήσει στον πάγκο, ο Φρατέζι θα ξεκινήσει στο αρχικό σχήμα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.