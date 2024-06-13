Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Euro 2024: Με τους Μπαρέλα, Φρατέζι, Φατζόλι η Ιταλία κόντρα στην Αλβανία - Προπονήθηκαν και παίζουν

Ο Λουτσιάνο Σπαλέτι είδε στη σημερινή προπόνηση τους Μπαρέλα, Φρατέζι και Φατζόλι να συμμετέχουν κανονικά στο πρόγραμμα και τους υπολογίζει για την πρεμιέρα με την Αλβανία

Ιταλία
Ζούμε τη μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου με το Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα ΟΠΑΠ και παίζουμε με τις καλύτερες αποδόσεις, special promos, ανανεωμένο bet builder αλλά και με football party με μια νέα προσφορά κάθε μέρα. Ευρωπαϊκό θα πει παίζουμε μαζί. Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα ΟΠΑΠ.
18+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |

Την προετοιμασία για την πρεμιέρα της στο Euro 2024 με αντίπαλο την Αλβανία ολοκληρώνει η Ιταλία. Στην προτελευταία προπόνηση, πριν τον αγώνα του Σαββάτου, ο Λουτσιάνο Σπαλέτι είδε τους Μπαρέλα, Φρατέζι και Φατζόλι να συμμετέχουν κανονικά στο πρόγραμμα.

Κάτι που σημαίνει πως υπολογίζει και τους τρεις προαναφερθέντες χαφ για το πρώτο ματς του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, στο οποίο η «σκουάντρα ατζούρα» θέλει να ξεκινήσει με νίκη την προσπάθειά της.

Ο μεγαλύτερος πονοκέφαλος για τον Σπαλέτι άκουγε στο όνομα του Μπαρέλα, ο οποίος πλέον έχει αφήσει πίσω του τις ενοχλήσεις που τον ταλαιπωρούσαν. Κάπως έτσι, μένει να φανεί αν θα πάρει φανέλα βασικού από τον έμπειρο τεχνικό, ρισκάροντας να τον ξεκινήσει ή να τον ρίξει στο ματς κατά τη διάρκειά του. Σε περίπτωση που τον αφήσει στον πάγκο, ο Φρατέζι θα ξεκινήσει στο αρχικό σχήμα.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Euro 2024 Ιταλία Αλβανία ποδόσφαιρο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark