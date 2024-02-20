Survivor 2024 στον Σκάι: «Η Σταυρούλα έχει μένος με εμένα» λέει η Ασημίνα

Tην εκτίμηση πως η Σταυρούλα έχει μένος μαζί της εξέφρασε στο αποψινό επεισόδιο του Survivor στον Σκάι η Ασημίνα.
Παράλληλα δεν δίστασε να εκφράσει την δυσαρέσκεια της και για την ίδια της την ομάδα.
Συγκεκριμένα είπε: «Ο τίτλος του MVP έχει χαθεί από την ομάδα μου, χωρίς λόγο. Μάλλον θέλουμε να τους τον δώσουμε και αυτόν. Δεν καταλαβαίνω γιατί η ομάδα μου λειτουργεί έτσι. Αν βγει από εκεί και τους χαρίσουμε τον τίτλο του MVP, λογικά θα βγάλουν εμένα, δεν νομίζω να βγει η Κατερίνα. Και το λέω αυτό γιατί σε περίπτωση που βγει η Σταυρούλα, ξέρω ότι έχει μένος μ’ εμένα, οπότε θα βγάλει εμένα.Η ερώτηση είναι, θέλει η ομάδα μου να βγάλουν εμένα; Δεν καταλαβαίνω και δεν μπορώ να καταλάβω. Τελικά μας συμφέρει να κερδίσουμε την ασυλία ή όχι; Να σπάσω σήμερα τα πόδια μου για την ομάδα μου ή να κάτσω στον πάγκο και να είμαι αραχτή και light, να μην ασχολούμαι με κανέναν, να κοιτάξω κι εγώ την παρτάρα μου και την υγεία μου; Δεν καταλαβαίνω τελικά ποιος εδώ μέσα θέλει το καλό της ομάδας και ποιος το προσωπικό του καλό».
