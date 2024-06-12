Λογαριασμός
Απόκοσμες εικόνες από τη μάχη με τις φλόγες στο εργοστάσιο Κάτω Κηφισιά - Δείτε συγκλονιστικά βίντεο και φωτογραφίες

Στην περιοχή εξακολουθεί να επικρατεί αποπνικτική ατμόσφαιρα, που δυσχεραίνει το έργο των πυροσβεστών. Για τις προσπάθειες κατάσβεσης επιστρατεύτηκε και ελικόπτερο. 

Φωτιά

Απόκοσμες εικόνες από τη μάχη των πυροσβεστών με τις φλόγες είδαν το φως της δημοσιότητας, μετά την έκρηξη στο εργοστάσιο PAL στην Κάτω Κηφισιά στην οδό Αιγιδών που προκάλεσε πυρκαγιά. Στην περιοχή εξακολουθεί να επικρατεί αποπνικτική ατμόσφαιρα, που δυσχεραίνει το έργο των πυροσβεστών. Για τις προσπάθειες κατάσβεσης επιστρατεύτηκε και ελικόπτερο. 

Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες, ούτε για εγκλωβισμένους, ενώ γίνεται προσπάθεια να μην επεκταθεί η φωτιά σε άλλες επιχειρήσεις.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Φωτιά ΚΗΦΙΣΙΑ εργοστάσιο PAL Παλαμήδης
