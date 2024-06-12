Απόκοσμες εικόνες από τη μάχη των πυροσβεστών με τις φλόγες είδαν το φως της δημοσιότητας, μετά την έκρηξη στο εργοστάσιο PAL στην Κάτω Κηφισιά στην οδό Αιγιδών που προκάλεσε πυρκαγιά. Στην περιοχή εξακολουθεί να επικρατεί αποπνικτική ατμόσφαιρα, που δυσχεραίνει το έργο των πυροσβεστών. Για τις προσπάθειες κατάσβεσης επιστρατεύτηκε και ελικόπτερο.
Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες, ούτε για εγκλωβισμένους, ενώ γίνεται προσπάθεια να μην επεκταθεί η φωτιά σε άλλες επιχειρήσεις.
\
Φωτιά σε εργοστάσιο στην κάτω Κηφισιά #φωτια #φωτιά pic.twitter.com/y7IQT03XTr— John Scandalis (@j_skandalis) June 12, 2024
