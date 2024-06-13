DW: Αντιπαραθέσεις στη γαλλική Δεξιά

Καθαιρέθηκε από την προεδρία των Ρεπουμπλικανών ο Ερίκ Σιοτί. Στη Δικαιοσύνη προσφεύγουν στελέχη των Ρεπουμπλικανών. Προς διάλυση το ακροδεξιό κόμμα Ρεκονκέτ.Ήταν η ιστορία μιας τρελής ημέρας η χθεσινή για τους Ρεπουμπλικάνους της γαλλικής Δεξιάς. Οι Παριζιάνοι του 11ου διαμερίσματος είδαν έκπληκτοι στον δρόμο τα μέλη του πολιτικού γραφείου των Ρεπουμπλικανών να ψάχνουν για αίθουσα. Λίγο πριν, είχαν ξεροσταλιάσει μπρος στη διπλοκλειδωμένη γαλάζια πόρτα των κεντρικών τους γραφείων. Ήθελαν να συσκεφθούν για τον αποκλεισμό από το κόμμα του προέδρου Ερίκ Σιοτί, που όμως τους πρόλαβε και ταμπουρώθηκε στο γραφείο του, διώχνοντας τους υπαλλήλους.



Αιτία της ρήξης είναι η συμφωνία συνεργασίας που έκανε για τις βουλευτικές εκλογές με τους επικεφαλής του κόμματος της Εθνικής Συσπείρωσης (Rassemblement National) Ζορντάν Μπαρντελά και Μαρίν Λεπέν. Τα στελέχη του κόμματος τον κατηγορούν για κρυψίνοια και για απόφαση που πήρε μόνος, χωρίς να ενημερώσει κανέναν. Θεωρούν ότι εξυπηρετεί τα προσωπικά του συμφέροντα, λόγω των υψηλών ποσοστών της Εθνικής Συσπείρωσης στην εκλογική του περιφέρεια στη νότια Γαλλία.



Η ανακοίνωση της συμφωνίας ξεσήκωσε θύελλα στα μέλη του κόμματος, που κρατούν παράδοση και ρίζες από τον στρατηγό ντε Γκωλ. Στο πολιτικό γραφείο αποφάσισαν τελικά παμψηφεί να απομονώσουν τον Ερίκ Σιοτί, ο οποίος απειλεί σήμερα με προσφυγή στη Δικαιοσύνη, οδηγώντας έτσι το κόμμα στα πρόθυρα της διάλυσης.

Οδεύει προς διάλυση το ακροδεξιό κόμμα Ρεκονκέτ

Διάλυση καιροφυλακτεί και για το κόμμα Ρεκονκέτ (Reconquête) του ακροδεξιου Ερίκ Ζεμούρ. Η αντιπρόεδρος και επικεφαλής της λίστας στις ευρωεκλογές Μαριόν Μαρεσάλ τον εγκατέλειψε χθες, επιστρέφοντας στη θεία της Μαρίν Λεπέν και στο κόμμα όπου πριν από χρόνια είχε ξεκινήσει την πολιτική της καριέρα. Πήρε μαζί της τέσσερα μέλη από το κόμμα Ρεκονκέτ. «Είναι η πιο μεγάλη πολιτική προδοσία», θρήνησε μπροστά στις κάμερες ο Ζεμούρ.



Αντίθετα, τα τέσσερα κόμματα της Αριστεράς (Ανυπότακτοι, Σοσιαλιστές, Οικολόγοι και Κομμουνιστές) τα κατάφεραν χθες και συμφώνησαν για την κατανομή των εκλογικών περιφερειών. Δύο άτομα λείπουν από τη συμφωνία: ο νικητής των ευρωεκλογών Ραφαέλ Γκλυξμάν, που κρατάει τις αποστάσεις λόγω της επιθετικότητας που έζησε από τους Ανυπότακτους κατά τη διάρκεια της ευρωκαμπάνιας, και ο καθ’ ομολογίαν ταραξίας Ζαν Λυκ Μελανσόν. Ο ιδρυτής των Ανυπότακτων δήλωσε ότι δεν θέλει να ασκήσει πίεση, παραμένει όμως διαθέσιμος για την πρωθυπουργία στην περίπτωση νίκης. Θυμίζουμε ότι ο Μελανσόν είχε την ίδια προσδοκία κατά τις βουλευτικές του 2022, που όμως έμεινε ανεκπλήρωτη.



Από την πλευρά της Εθνικής Συσπείρωσης ακάθεκτος συνεχίζει την πορεία του ο Ζορντάν Μπαρντελά, ο οποίος νωρίς το πρωί έστειλε μήνυμα για τη συλλογή δωρεών για τα έξοδα της εκστρατείας.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.