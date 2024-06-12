Κωνσταντινούπολη Μανώλης Κωστίδης

«Πάγο» στα τουρκικά παράπονα για την αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην Αλεξανδρούπολη, βάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες μέσω της εφ' όλης της ύλης συνέντευξης του Αμερικανού πρέσβη στην Άγκυρα Τζεφ Φλέικ στο CNN Turk. Ο Αμερικανός διπλωμάτης αναφέρεται και στην πώληση στην Τουρκία μαχητικών αεροσκαφών F-35 και μαχητικών F-16.

Ερωτηθείς από τον δημοσιογράφο του τηλεοπτικού δικτύου Χακάν Τσελίκ, ο Φλέικ ξεκαθάρισε: ότι «αναφερθήκατε στην Αλεξανδρούπολη. Υπάρχει μια μικρή συσσώρευση εκεί, αλλά είναι μόνο για την υποστήριξη της πολεμικής προσπάθειας στην Ουκρανία. Είναι πολύ αναγκαία. Διότι η Τουρκία έχει βοηθήσει πολύ στη Μαύρη Θάλασσα χρησιμοποιώντας τη Σύμβαση του Mοντρέ, η οποία δεν επιτρέπει στα ρωσικά πολεμικά πλοία να περάσουν από τα Τουρκικά Στενά. Έχει εμποδίσει τη διέλευση στη Μαύρη Θάλασσα μέσω των Τουρκικών Στενών, αλλά εμποδίζει επίσης τις χώρες του ΝΑΤΟ στα δυτικά να προμηθεύουν την Ουκρανία μέσω αυτής της οδού. Έτσι, η συγκέντρωση στην Ελλάδα είναι απλώς μια προσπάθεια να ανεφοδιάσουμε τους εταίρους μας στην Ουκρανία. Αλλά δεν ευνοούμε τον έναν σύμμαχο έναντι του άλλου».

«Είμαστε πολύ ευγνώμονες για την απόφαση της Τουρκίας και της Ελλάδας να έχουν το Αιγαίο Πέλαγος ως θάλασσα ειρήνης και είναι πολύ καλό να βλέπουμε ότι δεν υπήρξαν προκλήσεις με πτήσεις ή οτιδήποτε άλλο που θα μπορούσε να βλάψει αυτές τις διμερείς σχέσεις» τόνισε πάντως ο Αμερικανός διπλωμάτης.

Αναλυτικά η συνέντευξη

Κύριε Πρέσβη, τα F-16 είναι ένα από τα πιο σημαντικά θέματα μεταξύ των δύο πρωτευουσών. Πώς θα εξελιχθεί το πρόγραμμα παράδοσης των F-16 μετά τη συμφωνία που επιτεύχθηκε;



[Flake] Ναι, η συμφωνία που επιτεύχθηκε τον Ιανουάριο ήταν ότι η κυβέρνηση θα κοινοποιούσε στο Κογκρέσο την πρόθεσή της να πουλήσει. Το Κογκρέσο το ενέκρινε. Πρόσφατα, η Τουρκία υπέγραψε αυτό που ονομάζεται επιστολή συμφωνίας με τη Lockheed Martin, η οποία θα κατασκευάσει τα νέα αεροσκάφη και στη συνέχεια θα ανανεώσει τα παλαιά μοντέλα μαζί με την Τουρκία. Ως εκ τούτου, το Block 70 είναι το πιο προηγμένο τεχνολογικά F-16 και είναι πολύ σημαντικό για την Τουρκία να παραμείνει διαλειτουργική με τους εταίρους της στο ΝΑΤΟ. Επομένως, αυτό είναι ένα μεγάλο βήμα.



[Δημοσιογράφος] Κύριε Πρέσβη, με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι είναι δυνατόν η Τουρκία να επιστρέψει στο πρόγραμμα F-35; Είναι δυνατόν η Τουρκία να ξαναγίνει εταίρος του προγράμματος και όχι απλώς αγοραστής; Τι σκέφτεστε σχετικά με αυτό;



[Flake] Θα καλωσορίζαμε κάθε βήμα για την επίλυση του ζητήματος των S-400, το οποίο επί του παρόντος εμποδίζει την Τουρκία από το να συμμετάσχει στο πρόγραμμα F-35. Έτσι, εάν και εφόσον σημειωθεί πρόοδος στο θέμα αυτό, θα καλωσορίζαμε τις συνομιλίες με την Τουρκία για την αγορά F-35 ξανά. Το αν θα αποτελέσουν μέρος του προγράμματος συμπαραγωγής είναι ένα πιο δύσκολο ζήτημα. Αφήνω την απόφαση σχετικά με αυτό στους εταίρους. Μερικές φορές οι αλυσίδες εφοδιασμού μπορεί να αλλάζουν, οπότε είναι πιο δύσκολο να το δούμε αυτό. Όσον αφορά όμως την αγορά F-35 ξανά, ελπίζουμε ότι αυτή η ημέρα θα έρθει.



Εκτιμούμε την Τουρκία, τους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ και την Ελλάδα. Δεν ευνοούμε τον έναν έναντι του άλλου. Αναφερθήκατε στην Αλεξανδρούπολη. Υπάρχει μια μικρή συσσώρευση εκεί, αλλά είναι μόνο για την υποστήριξη της πολεμικής προσπάθειας στην Ουκρανία. Είναι πολύ αναγκαία. Διότι η Τουρκία έχει βοηθήσει πολύ στη Μαύρη Θάλασσα χρησιμοποιώντας τη Σύμβαση του Mοντρέ, η οποία δεν επιτρέπει στα ρωσικά πολεμικά πλοία να περάσουν από τα ‘Τουρκικά Στενά’. Έχει εμποδίσει τη διέλευση στη Μαύρη Θάλασσα μέσω των 'Τουρκικών Στενών', αλλά εμποδίζει επίσης τις χώρες του ΝΑΤΟ στα δυτικά να προμηθεύουν την Ουκρανία μέσω αυτής της οδού. Έτσι, η συγκέντρωση στην Ελλάδα είναι απλώς μια προσπάθεια να ανεφοδιάσουμε τους εταίρους μας στην Ουκρανία. Αλλά δεν ευνοούμε τον έναν σύμμαχο έναντι του άλλου. Είμαστε πολύ ευγνώμονες για την απόφαση της Τουρκίας και της Ελλάδας να έχουν το Αιγαίο Πέλαγος ως θάλασσα ειρήνης και είναι πολύ καλό να βλέπουμε ότι δεν υπήρξαν προκλήσεις με πτήσεις ή οτιδήποτε άλλο που θα μπορούσε να βλάψει αυτές τις διμερείς σχέσεις. Αναφέρθηκε ότι η Τουρκία αντιμετωπίζεται διαφορετικά στο Καπιτώλιο και στην Ουάσιγκτον και αυτό οφείλεται εν μέρει στις καλύτερες σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας.

Έχουμε ανοιχτή πρόσκληση στον Τ/Πρόεδρο Ερντογάν να έρθει στον Λευκό Οίκο, αν τα προγράμματά μας συμπέσουν. Θα μπορούσε να γίνει κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Στην Ουάσινγκτον θα βρίσκονται 32 αρχηγοί κρατών. Είναι υπέροχο να βλέπουμε το ΝΑΤΟ τόσο ισχυρό και ενωμένο. Ωστόσο, είμαστε επίσης σε κινητικότητα για όλα τα είδη επισκέψεων και συναντήσεων υψηλού επιπέδου που μπορούμε να οργανώσουμε. Δεν υπάρχει κάτι που μπορούμε να ανακοινώσουμε προς το παρόν.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.