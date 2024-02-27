Survivor 2024: Ξεσπά ο Σταμάτης για την Χρύσα- «Τι σου έχω κάνει;»

«Πέτρα του σκανδάλου» για την διαμάχη που έχει ξεσπάσει μεταξύ αυτού και της Χρύσας, κρίνει ο Σταμάτης, όπως είδαμε στο αποψινο επεισόδιο του Survivor στον Σκάι, τον Τζέιμς Καφετζή.

«Στο συμβούλιο χθες νομίζω ανοίχτηκε πάλι το θέμα για το τι έχει συμβεί με εμένα, τον Τζέιμς κλπ. Αυτό ξεκίνησε με μια ψηφοφορία που για άλλους ήταν δίκαιη και για μένα άδικο. Ο Τζέιμς προσπαθεί με χίλιους τρόπους να μας πείσει πως είναι δίκαιο ότι βγήκα εγώ στην κάλπη. Προσπαθώ να καταλάβω όλα αυτά που οδηγούν και τι προσπαθεί να πετύχει ο Τζέιμς μέσα από όλα αυτά», είπε ο Σταμάτης.

«Θεωρώ ότι όλα αυτά είναι μιλημένα από την ομάδα που έχει δημιουργηθεί στην άλλη πλευρά και ήρθαν να τα πουν. Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι η Χρύσα. Τι σου έχω κάνει;», διερωτήθηκε.

«Ήσουν δίπλα μου, έχουμε περάσει μαζί τόσα, έχουμε πει τόσα και δεν ήρθες ποτέ πριν από μια ψηφοφορία να μου πεις "ξέρεις τι ρε Σταμάτη, σκέφτομαι να σε ψηφίσω". Εκεί θα σου έβγαζα το καπέλο και θα σου έλεγα "κι εγώ μαζί σου". Αλλά όχι έτσι», κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

