Survivor 2024: Ένα συμβούλιο με απρόοπτη εξέλιξη απόψε στις 21.00 στον ΣΚΑΪ

Οι δύο ήττες της Κόκκινης ομάδας οδήγησαν στις υποψηφιότητες της Έλενας Αμανατίδου και της Μαρίας Αντωνά στο Survivor 2024 στον στον ΣΚΑΪ.

Πλέον έχει κλειδώσει πως η μονομαχία αφορά τις γυναίκες Survivors.

Απόψε στο τρίτο αγώνισμα ασυλίας η νίκη για τους Κόκκινους είναι μονόδρομος.

Σε περίπτωση ήττας θα βγει αυτομάτως υποψήφια η Κατερίνα Δαλάκα ενώ αν πάρουν τη νίκη η τρίτη υποψήφια θα αναδειχθεί από τη Μπλε ομάδα.

Κρίσιμο ερώτημα είναι η ταυτότητα του MVP που θα κρίνει την τέταρτη υποψηφιότητα.

Στο Συμβούλιο του νησιού η αντιπαράθεση ανάμεσα στις δύο ομάδες είναι έντονη.

Οι εκατέρωθεν ειρωνείες και κατηγορίες οδηγούν σε μία απρόοπτη εξέλιξη…

