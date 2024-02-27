O Μονομάχος με τον Χρήστο Φερεντίνο γίνεται... οικογενειακή υπόθεση

Ο Χρήστος Γκολιάς από τη θέση 24, γυμναστής είναι ο σημερινός πρώτος Μονομάχος.

Αφού μας μιλά για το παρελθόν του στο bodybuilding καθώς και τη γνωριμία του με τον Arnold Schwarzenegger, ετοιμάζεται να δώσει τη δική του μάχη για τα 100.000 ευρώ!



Η Φλώρα Θεοδωράτου που κάθεται στη θέση 7 είναι ακόμα μία τυχερή που μπαίνει στην αρένα του Μονομάχου για να αντιμετωπίσει τους 100 αντιπάλους της και να διεκδικήσει όσα περισσότερα χρήματα μπορεί.

Εκείνη, πάει αρκετά καλά μέχρι που στην 9η ερώτηση παίρνει τη bonus βοήθεια και αποφασίζει να ρωτήσει τον σύζυγό της που είναι κι αυτός στο παιχνίδι...

