My Style Rocks στον ΣΚΑΪ: Η Ηρώ νικήτρια, αφαιρέθηκε ξανά βαθμός από τη Φωτεινή

Η Ηρώ ήταν η νικήτρια της ημέρας με 10.5 και με μικρή διαφορά από τη δεύτερη Σιμόν στο My Style Rocks στον ΣΚΑΪ.

Η Ηρώ επέλεξε να αφαιρέσει βαθμό από τη Φωτεινή που τερμάτισε τελευταία.

Η Έβελυν Καζαντζόγλου σχολίασε τις εμφανίσεις της Φωτεινής και της Ανδριάνας, οι οποίες είχαν επιλέξει να φαίνεται το εσώρουχό τους.

«Δεν μου αρέσει που βλέπω το εσώρουχο. Δεν είναι κομμάτι του outfit σου, είναι το εσώρουχό σου», ανέφερε η Έβελυν Καζαντζόγλου στην Ανδριάννα.

«Δεν μ’ αρέσει καθόλου που βλέπω το εσώρουχό σου», πρόσθεσε και στη Φωτεινή η κριτής.

Η Νικολίνα εμφανίστηκε με νέο χρώμα στα μαλλιά.

Στη Φωτεινή δεν άρεσε το look της Νικολίνας. «Το θεωρώ καρναβαλίστικο». «Είναι προσβλητικό να λες για εικόνες Τριωδίου», απάντησε η Νικολίνα.

Στη συνέχεια, η Νικολίνα δικαιολόγησε το ένα που έβαλε στη Φωτεινή: «και γι' αυτό το σφουγγαρόπανο που έχεις βάλει για κοτσίδα», είπε χαρακτηριστικά.

Η Φωτεινή εξέφρασε το παράπονό της στον Στέλιο Κουδουνάρη. «ό,τι look φέρνω μού το ακυρώνετε πλήρως», ανέφερε.

Δείτε την πασαρέλα των κριτών:

Δείτε την πασαρέλα των κοριτσιών:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.