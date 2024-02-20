Μετά από 4 συνεχόμενες χαμένες ασυλίες η ομάδα των Διασήμων κατάφερε να πάρει την νίκη και να στείλει μετά από σχεδόν δύο εβδομάδες τους Μπλε να ψηφιστούν. Η ομάδα είχε ασφαλώς ευκολότερο έργο και εξαιτίας της απουσίας του Φάνη Μπολέτση μετά τον τραυματισμό που είχε.

Οι Κόκκινοι, και ιδίως ο Αλέξης Παππάς έκαναν ό,τι μπορούσαν για να κάνουν το παιχνίδι ντέρμπι. Σε δύο περιπτώσεις με πρωταγωνιστή τον ηθοποιό έγιναν τραγικά λάθη στο παζλ της πίστας, με αποτέλεσμα να χαθούν πόντοι.

Παρά τα λάθη, και την φιλότιμη προσπάθειά τους, οι Μαχητές δεν μπόρεσαν να απειλήσουν και τελικώς ηττήθηκαν 12-10.

Η ομάδα ερχόμενη στο Συμβούλιο εμφανίστηκε για πρώτη φορά συνειδητοποιημένη και με ξεκάθαρη στόχευση στο γυναικείο κομμάτι, παρά την θερμή επιθυμία των αντιπάλων να δουν υποψήφιο τον James Καφετζή. Οι ψήφοι μοιράστηκαν ανάμεσα σε Aira και Μαριλίνα. Τελικά, πρώτη υποψήφια ψηφίστηκε η Μαριλίνα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.