Με ένα ποδοσφαιρικό επιχείρημα αποστώμωσε τους επικριτές του James Καφετζή ο Γιώργος Γκιουλέκας. Ο Ροδίτης δεν έχει βρει τα πατήματά του όμως σύμφωνα με τον Γκιουλέκα η στατιστική λανθάνει, γι' αυτό πρέπει να του δοθεί ακόμα μία ευκαιρία. Για να ενισχύσει τα λεγόμενά του έφερε ως παράδειγμα τον πρώην ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ, Γιώργο Γιακουμάκη, που κατάφερε στην Ολλανδία πολλά περισσότερα απ' ό,τι είχε πετύχει στην Ελλάδα.





