Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Survivor 2024 - Γκιουλέκας για James: «Να κοιτάμε την προοπτική - Κι ο Γιακουμάκης 2 γκολ είχε στην Ελλάδα» - Δείτε βίντεο

Σύμφωνα με τον Γκιουλέκα η στατιστική λανθάνει, γι' αυτό πρέπει να του δοθεί ακόμα μία ευκαιρία

Γιώργος Γκιουλέκας

Με ένα ποδοσφαιρικό επιχείρημα αποστώμωσε τους επικριτές του James Καφετζή ο Γιώργος Γκιουλέκας. Ο Ροδίτης δεν έχει βρει τα πατήματά του όμως σύμφωνα με τον Γκιουλέκα η στατιστική λανθάνει, γι' αυτό πρέπει να του δοθεί ακόμα μία ευκαιρία. Για να ενισχύσει τα λεγόμενά του έφερε ως παράδειγμα τον πρώην ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ, Γιώργο Γιακουμάκη,  που κατάφερε στην Ολλανδία πολλά περισσότερα απ' ό,τι είχε πετύχει στην Ελλάδα. 


 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΣΚΑΪ τηλεόραση Survivor
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
70 0 Bookmark