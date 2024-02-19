Survivor 2024: Διαμάχη για Τζέιμς και Ασημίνα- Με κάταγμα στο δάχτυλο ο Φάνης

Σημαντική απώλεια για τους Μαχητές είδαμε στο αποψινό επεισόδιο του Survivor 2024 στον Σκάι,αφού ο Φάνης έπαθε κάταγμα στο μεγάλο του δάχτυλο την ώρα που πανηγύριζε και έτσι θα πρέπει να απουσιάζει για ένα διάστημα.

Όπως είπε ο ίδιος στην κάμερα είναι άγνωστο για πόσο καιρό δεν θα μπορεί να παίζει στους στίβους μάχης.

Θα θέλει μάλιστα να κάνει και τον μάνατζερ όπως ο Αλέξης Παππάς για να δίνει οδηγίες στους συμπαίκτες του.

Παράλληλα, στο αποψινό επεισόδιο είδαμε αναλυτικά την διαμάχη Τζέιμς Καφετζή και Ασημίνας Χατζηανδρέου.

Ο Τζέιμς της είπε κατά τη διάρκεια του χθεσινού συμβουλίου πως για να μπήκε ξανά στο παιχνίδι, μάλλον δεν της αρέσει η ζωή της έξω.

Απαντώντας στην κάμερα του Survivor σήμερα, η Ασημίνα είπε αρχικά: «Στο χθεσινό συμβούλιο υπήρχαν βαριές κατηγορίες από τον Τζέιμς προς εμένα, με τη χειρότερη να είναι αυτή για το πόσες φορές έχω βρεθεί στο παιχνίδι. Ο Τζέιμς λέει πως βρίσκομαι εδώ για τρίτη φορά, επειδή δεν μου αρέσει η ζωή μου έξω».

Στη συνέχεια, «Σαν να λέει ότι δεν μου αρέσει η ζωή μου, ότι δεν αγαπάω τους γονείς μου, δεν μου αρέσει που είμαι με τον σύντροφό μου κι έρχομαι εδώ μέσα που έχω πείνα, κακουχία, βρέχομαι, δεν κοιμάμαι, σπάω τα πόδια μου στους αγωνιστικούς χώρους. Κι εσύ θα μου κρίνεις του λόγους που είμαι εδώ, ενώ σε ρωτάω "γιατί είσαι εδώ Τζέιμς;" και μου λες "για να αγωνιστώ"; Και λίγο πριν έχεις πει στον Λιανό ότι "εγώ και να μην πόναγε το χέρι μου δεν θα αγωνιζόμουν" και να έχεις κάτσει με τον γιατρό, σαν να πίνεις καφέ και να βλέπεις με ύφος "α, παίζουν μωρέ τα παιδάκια κι εγώ κάθομαι εδώ πέρα". Είσαι σε ανώτερη θέση από τους υπόλοιπους;».

Δεν δίστασε επίσης, να τον χαρακτηρίσει «θέατρο».

«Ο Τζέιμς έχει έρθει σε ένα παιχνίδι που είναι καθαρά ανταγωνιστικό, δεν το έχει καταλάβει και θέλει να κάνει αυτά τα θεατρινίστικα που έκανε το '21. Εγώ προσωπικά δεν έχω να του απαντήσω κάτι, μου δείχνει ένα θέατρο. Δεν μπορεί να είσαι τόσο θέατρο», είπε χαρακτηριστικά.

Η Ασημίνα τόνισε επιπλέον, πως όσο κι αν θέλει να βάλει «φιτιλιές» στην ομάδα των Διασήμων, δεν τα καταφέρνει.

«Η ομάδα μου δεν επηρεάζεται με τα λόγια του Τζέιμς. Είναι ένα κακό ριάλιτι αυτό που προσπαθεί ο Τζέιμς. Προσπαθεί να μας βάλει φιτιλιές δεξιά κι αριστερά μπας και καταφέρει κάτι και σίγουρα το να έρθεις σε αυτό το παιχνίδι είναι τελείως αγωνιστικό», ανέφερε.

Τέλος, τόνισε: «Σε αυτό το παιχνίδι που είναι τέρμα ανταγωνιστικό δεν χωράνε θεατρινίστικα και πράγματα που προσβάλλουν τον άλλο. Είμαι κάθετη και ξεκάθαρη ότι δεν θα ξαναπιάσεις στο στόμα σου το ότι έφυγα από το σπίτι μου και στερούμαι τη μάνα μου, τον πατέρα μου, την αδερφή μου, τη γιαγιά μου, τον σύντροφό μου κι εσύ θα μου πεις ότι βρίσκομαι στο παιχνίδι και δεν μου αξίζει και βρίσκομαι στο παιχνίδι γιατί δεν μου αρέσει η ζωή μου έξω. Τι λες; Αλήθεια; Μακάρι να μπορούσα να κάνω αλλιώς και μακάρι να είχα μια επιχείρηση όπως εσύ και μακάρι να ξυπνούσα αλλιώς και να μου ήταν όλα ωραία και να μην είχα περάσει από δυσκολίες. Εγώ δυστυχώς, έχω κάνει όλες τις δουλειές ή μάλλον ευτυχώς, γιατί έγινα καλύτερος άνθρωπος».

