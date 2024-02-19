My Style Rocks στον ΣΚΑΪ: Η Νικολίνα είναι η νικήτρια της ημέρας

Η Νικολίνα ήταν η νικήτρια της ημέρας στο My Style Rocks, στον ΣΚΑΪ: με την εμφάνιση της να μην ενθουσιάζει ωστόσο τόσο τις συμπαίκτριές της, όσο τους κριτές.

Η γενική βαθμολογία της ημέρας όπως διαμορφώθηκε από τους κριτές και τις παίκτριες:



Δεύτερες στην κατάταξη ήρθαν οι Ανδριάνα και η Μπι, οι οποίες ισοβάθμισαν.



Ένταση δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της κριτικής του look της Φωτεινής, με την παίκτρια να αναφέρει πως εκείνη δημιουργεί τις εμφανίσεις της μόνη της. υπονοώντας πως κάποιες ίσως έχουν βοήθεια.



Παράλληλα, πολύς λόγος έγινε για τον τρόπο με τον οποίο ντύθηκε η Ζέτα για να πάει στο ταχυδρομείο να παραλάβει ένα δέμα. Ο Λάκης Γαβαλάς χάρισε και την ατάκα της ημέρας, όταν ρωτήθηκε πως ντύνεται εκείνος για να πάει στο ταχυδρομείο.



Δείτε την είσοδο της Κατερίνας Καραβάτου και των κριτών, αλλά και το ανέκδοτο της παρουσιάστριας που δεν τους ...ενθουσίασε ιδιαίτερα.



Η είσοδος των κοριτσιών

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.