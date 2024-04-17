Survivor 2024: Οι παίκτες στηρίζουν τον Τζέιμς μετά το ναυάγιο του πατέρα του

Η είδηση για τον πατέρα του Τζέιμς που ναυάγησε στον Ειρηνικό Ωκεανό έχει προκαλέσει, όπως είδαμε στο αποψινό επεισόδιο του Survivor στον Σκάι, σοκ τόσο στον ίδιο τον παίκτη όσο και στους συμπαίκτες του.

«Η μοναξιά που ένιωθε ο άνθρωπος σε τρία μέτρα βάρκα, αφού βούλιαξε δεν μπορώ να το σκεφτώ. Το βλέπω πολύ τραγικά.», σχολίασε συγκεκριμένα η Ασημίνα.

Ο Χριστόφορος έκανε λόγο για μια είδηση «βόμβα» που τον έχει κάνει να ξεχάσει μετά από αυτό την υποψηφιότητά του.

Όπως είπε ο παίκτης είναι τόσο τραγικό αυτό που έγινε που πάει χωρίς άγχος στη μονομαχία.

«Δεν πρόκειται να φύγω δεν έχει έρθει η σειρά μου», είπε εξάλλου.

Ο Αλέξης Παππάς παρά την κόντρα του με τον James έσπευσε να του συμπαρασταθεί και να τον συμβουλεύσει για το ζήτημα με τον πατέρα του.

Πηγή: skai.gr

