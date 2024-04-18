Η απόλυτη συντριβή περίμενε τους Μπλε στην τρίτη αναμέτρηση για την ασυλία. Η κόκκινη ομάδα μετά από δύο συνεχόμενες ήττες κατάφερε να ανακάμψει και να πάρει τη νίκη με το αποθαρρυντικό για τους αντιπάλους 12-3.

Οι Μπλε ξεκίνησαν τον αγώνα ήδη επιβαρυμένοι χωρίς τον James και την Σταυρούλα, που προτίμησε να μείνει εκτός για να προστατευθεί.

Λίγο αργότερα και ο Φάνης εγκατέλειψε με πρόβλημα την αναμέτρηση, ενώ την ίδια ώρα η Ασημίνα που τον τελευταίο καιρό ταλαιπωρείται ψάχνοντας τον βηματισμό της, έφερε πόντο.

Το τελικό 12-3 "κλείδωσε" ο ήδη υποψήφιος Χριστόφορος, στέλνοντας παράλληλα τους Μπλε να ψηφιστούν για πρώτη φορά μετά την Ένωση των ομάδων.

Η απόδοση της Μπλε ομάδας προβλημάτισε παίκτες όπως ο Σταμάτης, που ανέφερε πως πρέπει η ομάδα να δει τι πάει λάθος και να διορθώσει την κατάσταση σύντομα. Παράλληλα όμως εκφράστηκε η άποψη από συμπαίκτες του, ότι πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό και δεν πρέπει να δωθεί μεγαλύτερη έκθεση.

Από την κάλπη προέκυψε προς έκπληξη των περισσοτέρων, ένα όνομα που δεν θα περίμενε κανείς να δει αγωνιστικά. Αυτό του James Καφετζή. Ο παίκτης μετά από την ενημέρωση που είχε για την περιπέτεια του πατέρα του, έχει μπει σε σκέψεις για το αν θέλει να παραμείνει ή να φύγει από το παιχνίδι. Για να μην οδηγήσει την ομάδα του στο να ψηφίσει κάποιον άλλο όσο εκείνος σκέφτεται για το τι πρέπει να πράξη, ζήτησε από τους συμπαίκτες του να τον ψηφίσουν.

Πηγή: skai.gr

