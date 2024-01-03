Την Κυριακή 7/1 κάνει πρεμιέρα το Survivor και οι διαγωνιζόμενοι των Διάσημων και των Μαχητών έχουν φτάσει ήδη στον Άγιο Δομινίκο.

Η εκπομπή Fay's Time της Φαίης Σκορδά παρουσίασε τους άνδρες Μαχητές για πρώτη φορά.

Οι άνδρες της δυνατής 5άδες μίλησαν για τους στόχους τους, τους φόβους τους, αλλά και για αγαπημένους παλιούς παίκτες.

Άγγελος Γεωργουδάκης, 21 ετών

«Survivor είναι η ίδια μου η ζωή. Μετά τη θητεία μου στις ειδικές δυνάμεις, αναζητούσα μία νέα πρόκληση», λέει ο 21χρονος Μαχητής

«Στόχος μου η πρώτη θέση, δεν είμαι για τη δεύτερη, δεν έχω εκπαιδευτεί για τη δεύτερη θέση».

Rob James Seymour, 28 ετών

«Δήλωσα συμμετοχή γιατί μου αρέσει ο απλός τρόπος ζωής. Θέλω να είμαι ένα με τη φύση και να ανακαλύψω τα όρια μου»

«Ο στόχος μου είναι να περάσω καλά, ο αγαπημένος μου παίκτης είναι ο Ντάνος», είπε ο 28χρονος Rob James

Σταμάτης Ταλαδιανός, 32 ετών

«Δήλωσα συμμετοχή γιατί παρακολουθώ το παιχνίδι, θέλω να ξεπεράσω τον εαυτό μου και τα όρια μου. Εννοείται σκέφτομαι και το έπαθλο που το διεκδικώ»

«Αγαπημένος νικητής είναι ο Ντάνος αλλά και ο Κατσούλης»

Φάνης Μπολέτσης, 27 ετών

«Με εξιτάρει το ότι θα βρίσκομαι στην άλλη άκρη του κόσμου. Ο στόχος μου είναι να φτάσω στον τελικό, πιστεύω στις δυνατότητές μου αλλά επίσης πιστεύω ότι θα με δυσκολέψει πολύ ο ύπνος»

Γιάννης Περπατάρης, 34 ετών

«Θέλω να δω αν αντέχω σε αυτή την εμπειρία, στόχος μου είναι ο τελικός, δεν φοβάμαι τους άλλους παίκτες, είμαι δυνατός και το ξέρω»

